Başkan Erdoğan, Katar caddelerinde Türk Bayrakları ile karşılandı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün günü birlik Katar ziyareti için Körfez Ülkesi’ne gitti. Ülkenin caddeleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamak için Türk bayraklarıyla donatıldı. Katarlı bir kişi bu görüntüyü çekerek sosyal medyada paylaştı. İşte o anlar:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını döneminde ilk ziyaretini bugün günü birlik olarak gittiği Katar'a yaptı. Körfez Ülkesi Katar'ın caddeleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için Türk bayraklarıyla donatıldı. Katarlı bir kişi bu görüntüyü çekerek sosyal medyada paylaştı. İşte o anlar: