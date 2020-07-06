Adana'da haksız yere işten çıkarılan işçilerden CHP'ye pankart tepkisi: 3 bin kişi mağdur durumda

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar göreve geldikten sonra ilk iş olarak binlerce işçiyi ekmeğinden etti. Ailesiyle birlikte işçiler mağdur oldu. İşçileri haksız yere işinden eden CHP'nin kıdem tazminatı eleştirisi ise partinin yanlı tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Adana'da işçilerden CHP'ye pankart tepkisi | Video

İŞÇİLERİN SOSYAL HAKLARI VE TAZMİNATLARI ÖDENMEDİ

CHP'li belediye işten çıkartılan vatandaşların sosyal haklarını ve tazminatlarını ödemedi. Bunu görmezden gelen CHP Adana İl Başkanlığı ise kenti kıdem tazminatıyla ilgili pankartlar ile donattı. Adana Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkartılan işçiler hazırlanan pankartı inandırıcı bulmuyor. İşçiler ödenmesi gereken tazminatlarının ödenmesini bekliyor.

"3 BİN TANE ARKADAŞIMIZ MAĞDUR"

Mağdur olan işçilerden biri, "Bizim gibi 3 bin tane arkadaşımız mağdur durumda. Hiçbir şekilde kimsenin kıdemi, ihbarı sosyal hakları ödenmedi. İşimizden edildik. İlk bizim büyükşehir belediyesinde kıdem tazminatımızı, haklarımızı verin daha sonra bu pankartlarla insanlara reklam yapmanın peşinden gidin." dedi.

"PANKARTLAR İNANDIRICI GELMİYOR"

Bir başka işçi ise ,"İşçi kıyımı yapan bir belediyenin partisinin bunu asması inandırıcı gelmiyor. Genel olarak arkadaşlarımızın çoğu daha kıdem tazminatını alamadı. Ve hala sürünüyorlar bununla ilgili. Hem işten çıkarılmak hem de tazminatlarını alamamak insanı yıpratıyor." ifadelerini kullandı.