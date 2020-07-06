Atak helikopterinin kokpitinden gerçek operasyon görüntüleri

Jandarma Genel Komutanlığı, Atak helikopterinin kokpitinden çekilen gerçek operasyon görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bitlis'in Çeltikli bölgesinde Haziran ayında yapılan bir operasyona ilişkin çekilen görüntülerde, helikopterin uçuşu ve telsiz konuşmaları yer aldı.

Siz istediniz biz yaptık🚁🇹🇷

Terörle mücadelede görevli ATAK helikopterlerimiz ile gerçek bir operasyona katılmak ister misiniz? #360derecevideo #360sanaltur #360VR

Videonun tamamı için ⬇️https://t.co/X4lAH5Mm76 pic.twitter.com/Bm8PGcKDb0 — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) July 6, 2020

Görüntülerin 360 derecelik kamera ile çekilmesi nedeniyle görüntüleri izleyenler, helikopterin uçuşunu kokpit içindeki her açıdan görme imkanı da buldu.

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