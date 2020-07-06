Video Türkiye İşte Atak helikopterinin kokpitinden 360 derece gerçek operasyon görüntüleri | Video

İşte Atak helikopterinin kokpitinden 360 derece gerçek operasyon görüntüleri | Video

İşte Atak helikopterinin kokpitinden 360 derece gerçek operasyon görüntüleri | Video
06.07.2020 | 15:18

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Atak helikopterlerinin operasyon anları görüntülendi. Jandarma Genel Komutanlığı, Atak helikopterinin kokpitinden çekilen 360 derece gerçek operasyon görüntülerini paylaştı.

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