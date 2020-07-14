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ODATV ’dan haberdar mıydı? İhanet gibi satırlar

’da görevli şehitlerini ve ailelerini ifşa eden ’nin darbe girişiminden bir gün önce ihanet gibi bir twitter paylaşımı yaptığı anlaşıldı. Söz konusu tweet ODA TV yöneticilerinin darbe girişiminden haberdar oldukları izlenimi uyandırdı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 15.7.2020 00:54 Son Güncelleme: 15.7.2020 00:54 ABONE OL
ODATV 15 Temmuz’dan haberdar mıydı? İhanet gibi satırlar

Libya'da şehit düşen MİT mensuplarını ve ailelerini ifşa ettikleri gerekçesiyle bazı yöneticileri tutuklanıp haklarında dava açılan ODATV'nin 15 Temmuz ile ilgili şok edici bir ihaneti ortaya çıktı.

ODA TV'nin darbe girişiminden sadece bir gün önce yani 14 Temmuz'da "Dimdik ayakta kalacağını sanıyordu" diye sosyal medya hesabı twitterdan paylaşım yaptığı belirlendi.

Mümtaz İdil isimli kişinin köşe yazısına atıf yapılan twitter paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının da kullanılması dikkat çekti.

ODA TV'nin bu paylaşımı 15 Temmuz hain kanlı darbe girişiminden önceden haberdar olduğu izlenimi uyandırdı.

Bilindiği gibi ODA TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan Libya Şehitleri ve ailelerinin ifşa edilmesi ile ilgili soruşturma kapsamında tutuklandı. Pehlivan halen tutuklu yargılanıyor.

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ODATV 15 Temmuz’dan haberdar mıydı? İhanet gibi satırlar
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