Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş açıklamalar...

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 2'nci yılının değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Milletlerin ve devletlerin hayatlarında asırlara sari sonuçları olan dönemler bulunur. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti son 7 yıldır böyle tarihi bir dönemden geçmektedir. Bu dönemin içinde her türlü mücadele, her türlü kahramanlık, cesaret ve zafer de vardır. Başarıyla taçlandırdığımız her mücadele geleceğimize daha güvenle bakmamızı sağlamıştır. Bu süreçte her türlü saldırı ve ihanet girişimi başarısız olmuştur. Tüm sınavlardan başarıyla çıktık.

Ülkemizin bu büyük atılım döneminin en kritik değişimlerinden biri de yeni yönetim sistemimize geçişimiz olmuştur. Cumhur İttifakı bu sürecin hızlanmasına büyük katkı sağlamıştır. Türkiye, dünya demokrasi tarihine geçmiştir. Sınırlarımız içinde ve dışındaki mücadeleyi ilanihaye sürdürmeye kararlıyız.

Türkiye, koronavirüs salgını sürecinde dimdik ayakta durarak farkını ortaya koymuştur.

200 yılı bulan demokrasi arayışlarıyla doğrudan milletimizin iradesiyle hayata geçirilmiştir.Milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Yeni sistemde, yürütme, yasama ve yargı arasındaki ilişkileri netleştirdik. Her erkin kendi alanında ülkeye ve millete en iyi hizmeti vermesini sağladık.

Yeni sistemin verdiği imkanlar sayesinde, eksiklikleri hızla tamamlıyoruz. Bunun da oturması vakit alacaktır.

Türkiye, yeni sistemle bölgesel ve küresel krizlere karşı daha etkin, daha hızlı ve daha kapsamlı refleksler verebilme imkanına kavuştu. Yeni sistemin verdiği imkanlar sayesinde, eksiklikleri hızla tamamlıyoruz. Bunun da oturması vakit alacaktır. Hayatımızın hiçbir döneminde milletimize karşı durmadık.

Ayasofya'yı müzeden camiye dönüştürmemiz de bu anlayışın ürünüdür. Türkiye, sınır güvenliği için attığı tüm adımlarda milli egemenlik haklarını kullanmaktadır.

Türkiye, sınır güvenliği için attığı tüm adımlarda milli egemenlik haklarını kullanmaktadır. Kimsenin hakkına göz dikmeyen ancak kendi hakkını da söke söke alan bir ülke olarak hareket etmeye devam edeceğiz. Hiçbir mazlumu yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Azerbaycanlı kardeşlerimize karşı Ermenistan'ın şu anda yaptığı saldırılarda, hiçbir zaman mazlumları yalnız bırakmadık bırakmayacağız. İnsani tutum hasletlerini hayata geçirerek farkımızı ortaya koyacağız. Kimsenin doğal kaynaklarında gözümüz olmadığını ispatladık.

Yönetim yapımızda köklü değişikliklere gittik. Daha iyisini bulduğumuzda, her türlü değişime gönlümüz de siyasetimiz de hazırdır.

Yeni sistemi kurarken bakanlık sayısını 16'ya indirdik. Bazı bakanlıklarımızı isimleriyle muhafaza ettik, bazılarını da birleştirdik. Yeni yönetim mimarimizin tepesinde Cumhurbaşkanı vardır.

"VATANDAŞTAN İSTENEN BELGE SAYISI 42 BİNDEN 833'E DÜŞTÜ"

Son 2 yılda kendi imzamızla çıkardığımız 64 kararname ile milletimize kesintisiz hizmet sunduk. Mevkidaşlarımız ile 366 telefon görüşmesi yaparak gündemi ele aldık. Türkiye her liderin iş birliğini aradığı bir ülke haline gelmiştir. Covid-19 sürecinde dijitalleşmenin önemi bir kez daha öne çıkmıştır. Vatandaştan istenen belge sayısını 42 binden 833'e düşürdük. E-devlet şifresi olan vatandaş sayısını 48 milyon 584 kişiye ulaştırdık.

2.3 TRİLYON LİRA YATIRIM

Yatırımlarda 2018 ve 2019 yıllarında 2.3 trilyon lira seviyesine ulaştık. 2 trilyon lirası özel sektör yatırımıdır. Gerisi kamu yatırımıdır. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 2019-2023 kalkınma hedeflerimizin yer aldığı kalkınma planımızı açıkladık.

Yüksek teknoloji üreten firmalarımıza fon sağlamak için risk sermayesini oluşturduk. Bünyesinde 4 milyon yazılı eser, 555 bin elektronik kitap ile en büyük kültür kurumu olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizi milletimizin istifadesine sunduk. Yerli yabancı tüm misafirlerimizin hayran kaldığı bu kütüphanemiz ile bizler de iftihar ediyoruz. Rami Kışlası'nı inşallah millet kütüphanesine dönüştürüyoruz, onun da çalışmaları sürüyor.

"EBA DÜNYADA EN ÇOK TIKLANAN 3'ÜNCÜ EĞİTİM SİTESİ OLDU"

Eğitimde 2023 vizyonumuzu açıkladık, varmak istediğimiz noktayı vatandaşımız ile paylaştık. Yaygınlaştırma aşamasını başlattık. Son 2 yılda ilk ve orta öğretimde 2805 yeni okul, 15 bin derslik yaptık.

2018 yılında bir öğretmenin eline ek ders ile birlikte 4 bin 113 lira geçerken, bu rakam yüzde 25 artışla 5 bin 175 liraya ulaşmıştır. Anaokul sayısını son 1 yılda yüzde 94 artırdık.

Salgın döneminde hem evlatlarımızın hem de büyüklerimizin sağlığını korumak için EBA'yı hayata geçirdik. EBA 3.1 milyar tıklama ile Türkiye'de en çok tıklanan 10'un internet sitesi, dünyada ise en çok tıklanan 3'üncü eğitim sitesi oldu.

Bu dönemde 74 yeni gençlik ve spor tesisini hizmete aldık. 378 binden devraldığımız sağlık çalışanı sayımız 1 milyon 101 bini geçti.

"5 BİN 239 YATAK KAPASİTELİ 10 ŞEHİR HASTANESİNİ HİZMETE SUNDUK"

5 bin 239 yatak kapasiteli 10 şehir hastanesini hizmete sunduk. Ambulanstan başka her şeye benziyordu. Hatırlayın o günleri. Ben yaşadım, ölüme gidiyordum. Askılığı asacak dahi yeri yoktu. Milletvekili arkadaşım elinde zor tutuyor serum şişesini, Bolu'dan Düzce'ye kadar o halde gittik. Hastaneye vardık, emekli sandığı mısınız, sigortalı mı? Emekli sandığı deyince, bu hastane kabul etmiyor dediler. Biz geldik, 'gelen hastayı kapıdan çevirmeyeceksiniz' dedik.

"SAĞLIK TURİZMİ İÇİN ADIMLARIMIZI ATIYORUZ"

1008'er yataklı Yeşilköy ve Sancaktepe'de iki acil durum hastanesi yaptık. Bunların bir özelliği var, havaalanı var. İstedik ki, buraları sağlık turizminde de kullanabilelim. Ambulans uçakla gelsin, tedavisi bitince yeniden gitsin. Türkiye bunu yakaladı. Biliyorsunuz Başakşehir Şehir Hastanesi de bu özelliklere sahip. Sağlık turizmindeki adımımızı da atıyoruz.

"90 BİNDEN FAZLA VATANDAŞIMIZI GETİRİDİK"

8 sınırımızda sahra hastanesi kurduk. Çeşitli sebeplerle 138 ülkeden 90 binden fazla vatandaşımızı hava, kara ve deniz köprüleri ile ülkemize getirdik. Salgın döneminde tüm sağlık hizmetlerinin kesintisiz verilmesini sağladık.

Adalet hizmetlerinde 24 bin 64 personel alımı yaptık. Son 2 yılda 554 yeni mahkemeyi daha hizmete açtık. Vatandaşlarımızın haklarına, daha az masrafla, daha hızlı kavuşabilmesi için Arabuluculuk sistemini getirdik.

Çoklu Baro Düzenlemesi'ni de kapsayan bir düzenlemeyi geçtiğimiz hafta hayata geçirdik.

234 BİNDEN FAZLA OPERASYON

İçişleri'nde terör örgütleri ile mücadelede tarihi başarılar elde ettik. 224 bini kırsalda, 10 bini şehirlerde olmak üzere 234 binden fazla operasyon gerçekleştirdik. Toplam 2 bin 354 teröristi etkisiz hale getirdik. FETÖ ile mücadele amacıyla 17 bin operayon gerçekleştirdik. FETÖ'nün tüm yapılanmalarını önemli ölçüde yıktık. Kalanları da temizlemeye devam ediyoruz.

ÇOK SERT LİBYA MESAJI: KİMSE HEVESLENMESİN

2017 yılbaşından itibaren DEAŞ tarafından ülkemizde tek bir eylem bile gerçekleştirilememiştir. Vatandaşlarımızı ve özelikle gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu tüccarlarına göz açtırmamakta kararlıyız.

Libya'da Trablus'u tehdit eden darbecileri gerilettik. Libya halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. Son günlerdeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz, kimse heveslenmesin ona da izin vermeyeceğiz.

"BİZİM DE UÇAK GEMİMİZ OLACAK"

Milli İHA motorumuz PD-170 ilk uçuşunu ANKA platformu ile yaptı. Atmaca seyir füzemizin de testlerinde sona gelindi. Korkut projesinde ilk sistemler envantere girdi. Ülkemizin en önde olduğu alanlardan zırhlı araçlardan 1800'ü birimlere teslim edildi. Şu anda tam olmasa da, yarım da olsa bizim de bir uçak gemimiz var. Şimdi bunun tamamını yapacağız. İnşallah bizim de uçak gemimiz olacak. Şimdi bununla başlıyoruz, denize indi. Şimdi bir, iki tane daha alma gayretinde olacağız.

"YENİ TİP DENİZALTI KAPSAMINDA PİRİ REİS HAVUZA ÇEKİLDİ"

Yeni tip denizaltı kapsamında Piri Reis havuza çekildi, bizzat o işi yaptık. Savaş gemilerimizin bakımları için inşa ettiğimiz 10 bin ton kaldırma kapasitesine sahip yüzer havuzumuz İzmir'e teslim edildi. Bu işin şakası yok, kararlıyız olacak.

"65 MİLYON KİŞİ KULLANDI"

90 milyon kapasiteli İstanbul Havalimanı'nı devreye aldık. Tam kapasiteye ulaştığında 200 milyon yolcu kapasitesi olacak. İç ve dış hatlarda açıldığından beri 65 milyon kişi kullandı. Deniz üzerinde Rize-Artvin Havalimanı yapılıyor. Yozgat, Bayburt-Gümüşhane havalimanlarının çalışmaları da sürüyor.

"KANAL İSTANBUL DÜNYANIN DİKKATİNİ ÇEKECEK"

İnşallah Kanal İstanbul Proje'miz de dünyanın dikkatini çekecek. Karadeniz'i Marmara'ya bağlayan bir cazibe merkezi olarak dünyanın gündeminde yer alacak. Kuzey Marmara Otoyolu'nun kalanı yıl sonuna kadar tamamlanacak.

Çanakkale 1915 Köprüsü'nün çalışmaları hızla sürüyor.

"TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEĞİ OLAN BOTAN KÖPRÜSÜ'NÜ TAMAMLADIK"

455 metre uzunluğu, 165 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yükseği Botan Köprüsü'nü tamamladık. Bir zamanlar teröristlerin geçiş güzergahıydı. Terör ile mücadele öyle tek yönlü bir şey değil. Ama birilerinin gözü var görmüyor, kulağı var duymuyor, ağzı var hakikati konuşmuyor. Anlasalar da, anlamasalar da biz yapacağız. İşte eser ortada...