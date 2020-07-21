Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Libya mesajı "Kimse heveslenmesin" | Video

Son Dakika Haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 2'nci yılının değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Libya'da Trablus'u tehdit eden darbecileri gerilettik. Libya halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. Son günlerdeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz, kimse heveslenmesin ona da izin vermeyeceğiz" dedi.