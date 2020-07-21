Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hakkını söke söke alan bir ülke olarak hareket etmeye devam edeceğiz" | Video

Son Dakika Haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 2'nci yılının değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Türkiye, sınır güvenliği için attığı tüm adımlarda milli egemenlik haklarını kullanmaktadır. Kimsenin hakkına göz dikmeyen ancak kendi hakkını da söke söke alan bir ülke olarak hareket etmeye devam edeceğiz. Hiçbir mazlumu yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Azerbaycanlı kardeşlerimize karşı Ermenistan'ın şu anda yaptığı saldırılarda, hiçbir zaman mazlumları yalnız bırakmadık bırakmayacağız" dedi.