Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ilk namaz öncesi Ayasofya'ya atanan imam ve müezzinleri açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'nde yarın kılınacak ilk Cuma namazı öncesi bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Ayasofya Camisi'ne atanan imam ve müezzinler ile ilgili bilgi paylaşıldı.

Erbaş, imam ve müezzinleri tek tek yanına davet ederek isimlerini açıkladı.

ERBAŞ'TAN AYASOFYA ATAMALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın basın toplantısındaki açıklamaları şöyle:

3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camisi'ne atıyoruz.

İlk defa Prof.Dr. bir hocamızı imam olarak atıyoruz. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Prof.Dr. Mehmet Boynukalın hocamızı imam olarak görevlendirdik.

İŞTE ATANAN 3 İMAM VE 5 MÜEZZİN

Canlı yayında Ali Erbaş'ın açıkladığı imam ve müezzinlerin isimleri şöyle:

Ayasofya'da görev alacak 3 imam: Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer, Bünyamin Topçuoğlu...

Atanan müezzinler: Mehmet Hadi Duran, İbrahim Çoban, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Rıdvan Akbaş oldu.

Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş canlı yayında Ayasofya'ya atanan imam ve müezzinleri açıkladı | Video





AYASOFYA İMAMI PROF.DR MEHMET BOYNUKALIN KİMDİR?

Marmara Üniversitesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, El-Ezher'deki lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi'nde İslam Hukuku alanında tamamladı. İngiltere'de bilimsel araştırmalar yaptı. Çalışma alanları; ilk dönem fıkıh usulünün oluşumu, fıkıh usulünde yenilenme tartışmaları, yazma eserlerin neşri.





FERRUH MUŞTUER KİMDİR?

Ferruh Muştuer, 1971 yılında Kütahya'da doğdu. Hafızlık ve lise tahsi- lini Kütahya'da tamamladı. 1996 yılında Tavşanlı ilçesinde müezzin-kayyım olarak göreve başladı. 2006-2010 yılları arasında Avusturya'da din görevlisi olarak görev yaptı. İstanbul Haseki Eğitim Merkezi Kıraat Bölümü'nü tamamlayarak icazet aldı. 2015 yılında Kuveyt'te düzenlenen Uluslararası Kur'ân-ı Kerîm'i Güzel Okuma Yarışması'nda birinci oldu. 2013 yılından beri İstanbul Eminönü Yeni Cami İmam Hatibi olarak görev yapan Muştuer evli ve üç çocuk babasıdır.





AYASOFYA İMAMI BÜNYAMİN TOPÇUOĞLU KİMDİR?

1980 yılında Erzurum'da doğdu. Hafızlık öğrenimini 11 ay gibi kısa bir sürede Erzurum'da tamamladı.

Erzurum İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi, İlahiyât eğitimi aldı. İstanbul Abdurrahman Gürses Haseki Eğitim Merkezi'nde Kıraat bölümünden mezun oldu.

3 Türkiye birinciliği kazanan Topçuoğlu Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen ve 10. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yarışmasında, Güzel Okuma dalında dünya birinciliğine sahiptir.

İstanbul Fatih Camii İmam-Hatibi olarak görev yapmakta olan Topçuoğlu evli olup 3 çocuk babasıdır.

AYASOFYA CAMİİ MÜEZZİNİ MEHMET HADİ DURAN KİMDİR?

Din adamı, müezzin, müzisyen, dini musiki sanatçısı. 1970 yılında doğduğu Üsküdar'da ilk, orta ve lise öğrenimi de tamamladı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 1994 yılında mezun oldu. Aynı fakültede Dini Musiki Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı. Kur'an eğitimini Hâfız İlhan Tok 'tan aldı. Hâfız Yusuf Gebzeli ile Mevlid çalıştı. Musıki eğitimine Ankara'da Ruhi Kalender ve İstanbul'da Nuri Özcan ile devam etti. Çalışmalarına katıldığı Aziz Mahmud Hüdâyi, Marmara Türk Müziği Topluluğu ve Nameİstanbul gibi müzik topluluklarıyla yurtiçinde ve yurtdışında birçok programlara katıldı.

Halen Ayasofya Hâfızlar Topluluğu'nun çalışmalarını yönetmekte; İstanbul Müftülüğü'nün hizmetiçi eğitim ve tashih-i huruf kurslarında dini musiki dersleri vermekte ve mesleki hayatını Fatih Müftülüğü'ne bağlı Hacı Beşir Ağa Camii'nde sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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