Ayasofya İmamı Ferruh Muştuer'in sesinden Kadir Suresi! Vav Radyo'dan Kadir Suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı | Video
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Yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii İmamı olarak görevlendirilen Ferruh Muştuer'in tilaveti ile Kur'an-ı Kerim'den Kadir Suresi... Vav Radyo'dan Kadir Suresi tecvidli Arapça okunuşu, Türkçe anlamı...