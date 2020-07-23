Video Yaşam Ayasofya İmamı Ferruh Muştuer'in sesinden Kadir Suresi! Vav Radyo'dan Kadir Suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı | Video

Ayasofya İmamı Ferruh Muştuer'in sesinden Kadir Suresi! Vav Radyo'dan Kadir Suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı | Video

Ayasofya İmamı Ferruh Muştuer'in sesinden Kadir Suresi! Vav Radyo'dan Kadir Suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı | Video
23.07.2020 | 15:19

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Ayasofya İmamı Ferruh Muştuer'in sesinden Kadir Suresi! Vav Radyo'dan Kadir Suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı | Video 01:56
Ayasofya İmamı Ferruh Muştuer'in sesinden Kadir Suresi! Vav Radyo'dan Kadir Suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı | Video 23.07.2020 | 15:19
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Yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii İmamı olarak görevlendirilen Ferruh Muştuer'in tilaveti ile Kur'an-ı Kerim'den Kadir Suresi... Vav Radyo'dan Kadir Suresi tecvidli Arapça okunuşu, Türkçe anlamı...

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