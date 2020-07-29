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Tepki yağıyor! araçlarıyla alem yaptılar

’li ’nun yönetimindeki personeli bir skandala daha imza attı. ‘Hizmet araçları şahsi işlerde kullanılıyor’ iddiasıyla israf yaygarası koparıp Yenikapı’da şov yapan İmamoğlu himayesindeki personelin hizmet araçlarıyla içkili alem yaptığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 30.7.2020 00:31 Son Güncelleme: 30.7.2020 00:32 ABONE OL
Tepki yağıyor! İBB araçlarıyla alem yaptılar

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personelinin resmi araçlarla alem yaptığı görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

"NASIL AÇIKLAMA YAPACAKLAR"

Terkos Gölü'de çekildiği iddia eden görüntüler büyük tepki çekerken İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu da skandala tepki göstererek "İBB'nin hizmet araçlarını israf yalanıyla Yenikapı'da şov malzemesi yapanlar bakalım bu görüntülerden sonra nasıl bir israf açıklaması yapacaklar." ifadelerini kullandı.

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Tepki yağıyor! İBB araçlarıyla alem yaptılar
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