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O haberler yalan çıktı! Başsavcılıktan açıklaması

Edirne’de tutuklu bulunan ’li Selahaddin Demirtaş’ın cezaevinde buzdolabı bulunmadığı haberleri ’nca yalanlandı. Başsavcılık, yönetmelik gereği Demirtaş’ın odadında bir buzdolabı bulunduğunu belirtti.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 9.8.2020 16:20 ABONE OL
O haberler yalan çıktı! Başsavcılıktan Selahattin Demirtaş açıklaması

HDP'li Selahaddin Demirtaş'ın cezaevinde buzdolabı bulunmadığı haberleri Edirne Cumhuriyet Başsavcışığı'nca yalanlandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi:

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Edirne Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulanan Selahattin DEMİRTAŞ'ın odasında buzdolabı bulunmadığı, buzdolabı alma talebinin ceza infaz kurumu idaresince reddedildiğine dair yer alan haberler ve paylaşımlara ilişkin bir basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur.



Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan her odada hükümlü ve tutuklunun talebi doğrultusunda 1 adet buzdolabı bulundurulmaktadır. İlgilinin odasında da isteği doğrultusunda 1 adet buzdolabı bulunmakta olup, kendisinin 2. buzdolabı talebi yönetmelik gereğince ceza infaz kurumu yönetimi tarafından uygun görülmemiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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O haberler yalan çıktı! Başsavcılıktan Selahattin Demirtaş açıklaması
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