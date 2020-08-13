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Son dakika: 'da DHKP-C operasyonu: 7 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre; 'da terör örgütü DHKP/C'nin memur alan yapılanması adına faaliyet gösteren, aralarında sorumlu seviyede olanların da bulunduğu 7 kişi yakalandı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.8.2020 13:48 Son Güncelleme: 13.8.2020 13:56 ABONE OL
Son dakika: Ankara'da DHKP-C operasyonu: 7 kişi yakalandı
Son dakika haberine göre; Ankara'da terör örgütü DHKP/C'nin memur alan yapılanması adına faaliyet gösteren, aralarında sorumlu seviyede olanların da bulunduğu 7 kişi yakalandı.

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Son dakika: Ankara'da DHKP-C operasyonu: 7 kişi yakalandı
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