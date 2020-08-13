Son dakika: Ankara'da DHKP-C operasyonu: 7 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre; Ankara'da terör örgütü DHKP/C'nin memur alan yapılanması adına faaliyet gösteren, aralarında sorumlu seviyede olanların da bulunduğu 7 kişi yakalandı. Son dakika haberine göre; Ankara'da terör örgütü DHKP/C'nin memur alan yapılanması adına faaliyet gösteren, aralarında sorumlu seviyede olanların da bulunduğu 7 kişi yakalandı. Ayrıntılar Geliyor... DHKP-C’nin üssünde toplantı yaparken yakalanmışlardı! Nuriye Gülmen ve Rıdvan Akbaş tutuklandı Son dakika: DHKP-C’ye İstanbul’da darbe Mahkeme Başkanı’nı ölümle tehdit eden DHKP-C’liler böyle yakalandı