DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri; hakim, savcı ve turist kafilesini kaçırma planı yapmış

Terör örgütü DEAŞ'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile bazı dernek, kuruluş ve kişilere yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu yönünde elde edilen istihbari bilgiler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı. Bu kapsamda örgüt üyesi Hüseyin Sağır, AK-47 marka uzun namlulu silah ve 5 şarjör ile İstanbul'da yakalandı. Hüseyin Sağır, 18 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Hüseyin Sağır'a eylem talimatı verdiği değerlendirilen, DEAŞ adına çatışma bölgelerinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, üst düzey örgüt üyelerinden şifreli mesaj programları aracılığıyla aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'de, stratejik yerlere, siyaset ve devlet adamlarıyla bazı ekonomik hedeflere yönelik sansasyonel eylem hazırlıklarını koordine ettiği belirtilen DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden, 20 Ağustos'ta Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde yakalanıp, gözaltına alındı.







Sözde terör örgütü emiri Mahmut Özden'in yakalandığı evde yapılan aramada, çok sayıda doküman ele geçirildi. Dokümanlarda, patlayıcı ve silahların kimlere teslim edileceği, grupların kimlerle hareket edeceği, krokiler, veriler ile haritalar ele geçirildiği bildirildi. Evdeki iki bilgisayara da el konuldu.



Mahmut Özden'in yakalanmasının ardından oğlu Hamza Özden'in babasının sözde Türkiye emiri görevini devraldığı kaydedildi. Adana polisinin yaptığı operasyonla Hamza Özden'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli yakalandı. Hamza Özden ile örgüt üyesi olduğu saptanan şüpheliler de İstanbul'a gönderildi.



2015 yılından bu yana Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü üyesi olmak, anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs, terör örgütü adına haraç toplamak, bekçilere saldırı hazırlığı gibi birçok gerekçeyle 10 kez gözaltına alınan Özden ve oğlu Hamza 31 Ağustos'ta tutuklandı.



HAKİM, SAVCI VE TURİST KAFİLESİ KAÇIRMAK İSTEMİŞ



Mahmut Özden'in evinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyalleri inceleyen polis, eylem planlarını ortaya çıkardı. Ülke içinde yakalanarak tutuklanan terör örgütü üyelerinin serbest bırakılması için eylem planları hazırlandığı kaydedildi. Plana göre Özden'in bölgede görev yapan hakim ve savıcıları ve turist kafilerini kaçırarak, tutuklanan DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakılması için kullanmayı hedefledikleri anlaşıldı. Örgüt üyelerine, 'Bu kişileri kaçırın, Türkiye hakim ve savcısına kıyamaz, bu arkadaşlarımızı bu şekilde kurtarırız' dediği iddia edildi. Ayrıca Özden'in teröristlere, sorumluluk yerlerinde vatandaşlara baskı kurmaları yönünde talimatlar verdiği, örgüt üyeleriyle bir vatandaşın kulağını kestikleri ve İstanbul'da da LGBT'lilerin eylemine saldırı düzenlemeyi planladıkları saptandı.

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