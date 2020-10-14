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'dan A Haber'de çarpıcı analiz! Darbe tehdidinin amacı ne?

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. , Üyesi 'ın darbe imalı paylaşımının zamanlamasını A Haber'de değerlendirdi. Hassas bir davanın kararına yönelik böyle bir paylaşımın yapılmamasını gerektiğini vurgulayan Caşın, davasından dolayı siyasi bir mesaj verildiğini belirtti.

Giriş Tarihi: 15.10.2020 01:05 Son Güncelleme: 15.10.2020 01:06 ABONE OL
Mesut Hakkı Caşın'dan A Haber'de çarpıcı analiz! Darbe tehdidinin amacı ne?

A Haber'deki Memleket Meselesi programının konuğu olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı mesajını değerlendirdi.

Mesut Hakkı Caşın A Haber'de darbe imasının zamanlamasını yorumladı: Siyasi mesaj | Video

CAŞIN ZAMANLAMAYA DİKKAT ÇEKTİ
Anayasa Mahkemesi'nin kendi için Engin Yıldırım sorununu çözmesi gerektiğini vurgulayan Caşın, "Anayasa Mahkemesi Türk milleti adına bütün yargıyı denetleme yetkisine sahiptir. Ve üst mahkemedir, buradaki yargıçlar seçkindir. İster bir hakim olsun, ister bir öğretmen olsun kendi fikirlerini yansıtabilir. Ama burada maksadı aşan bir ifade vardır." dedi.

A Haber'de paylaşımın zamanlamasınıa dikkat çeken Prof. Dr. Caşın, "Mahkeme de "bizi bağlamaz" diyor. Görülmekte olan bir dava dikkat çekiyor. Enis Berberoğlu davası ile ilgili, TIR davası oldukça hassas. Milli İstihbaratı ve bekayı ilgilendiren bir davada, casuslukla suçlanan görülen bir davada alınan karara karşı siyasi görüş yapmanın zamanı değildi. AYM bunu kendi içinde çözecektir." şeklinde konuştu.

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Mesut Hakkı Caşın'dan A Haber'de çarpıcı analiz! Darbe tehdidinin amacı ne?
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