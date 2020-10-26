Başkan Erdoğan: Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen bir ülke değildir

Başkan Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay'da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Tüm Hataylı kardeşlerime geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi her türlü saldırıdan, felaketten, hain emellerden korusun.





"TÜRKİYE ARTIK BU TÜR SALDIRILARLA DİZAYN EDİLEBİLEN BİR ÜLKE DEĞİLDİR"



Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir. Allah'ın izni, güvenlik güçlerimizin gayretiyle hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırlarımızın ötesinde terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz.