CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki çöp rezaleti vatandaşı çıldırttı

İşçilerin grevi günlerdir sürüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte çöp kokusu da vatandaşları canından bezdirmeye başladı. Mahalleleri saran kötü kokudan rahatsız olan hak, pandemi döneminde sağlıklarını tehdit eden bu durumun bir an önce çözüme kavuşturulmasını bekliyor.
Bir çevre sakini "Zaten virüsten dolayı bir maske takıyorduk. Kokudan iki maskeye geçtik" diyerek duruma isyan etti. İBB Beyaz Masa ise "İBB'nin herhangi bir müdahalede bulunması yasak" açıklamasını yapmasına rağmen İBB ekipleri Maltepe'de çöpleri toplamak istedi.
Ancak grevdeki işçiler, İBB ekiplerine "Belediye işçilerinin grevi bitti mi, çöpleri neden topluyorsunuz? Grev kırıcılığı yapıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Öte yandan, CHP'li belediyelerdeki grev dalgasına Beşiktaş Belediyesi de eklendi.
Kadıköy, Kartal, Bakırköy, Ataşehir ve Maltepe belediyelerindeki işçi grevlerinden sonra Beşiktaş Belediyesi'nde çalışan işçiler de 15 Mart'ta greve çıkacaklarını duyurdu. Beşiktaş Belediyesi işçileri, greve çıkacaklarını duyuran kararı belediye binası kapısına astı.
DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, 23 Şubat'ta grev kararı alınmıştı. İşçilerin günlerdir süren grevi, hafta sonu boyunca devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasında da sürüyor.
Zümrütevler Mahallesi'nde konteynerlerdeki çöpler, cadde ve sokaklara taşmış durumda. Mahalleli ise, giderek tüm mahalleyi saran kötü kokudan rahatsız. Öte yandan salgın hastalık döneminde sağlıklarını tehdit eden bu durumun, biran önce çözüme kavuşturulmasını bekliyorlar.
Bir çevre sakini "Zaten virüsten dolayı bir maske takıyorduk. Kokudan iki maskeye geçtik" diyerek duruma isyan etti.
"ÇOCUĞUMLA YÜRÜYORUM, BU HAVAYI SOLUYOR"
Zümrütevler Mahallesi'nde oturan ve durumdan şikayetçi olan Tuncay Yanardağ," Söylenecek bir şey yok yok aslında, görünen görünüyor ama insanları bu şekilde hapsetmeleri oluyor mu? Şu anda ben burada çocuğumla yürüyorum mesela, bunu soluyor.
Beni ilgilendirmiyor onların maaşları. Millet iş bulamazken onlar 4 bin 500 lira maaşı beğenmiyorlar. Şuraya bakar mısınız, bu hastalıkta. Ben şahsen kınıyorum. Zümrütevler komple böyle. Grev yapıyorsun ama bu salgında bunlar… çoluk var çocuk var.
"KOKU FECİ ŞEKİLDE MAHALLEYE YAYILDI"
Kokunun artık tüm mahalleyi sardığını dile getiren bir başka çevre sakini Tuncay Solhan da, "Grev yapmışlar, istedikleri parayı alamıyorlarmış. Mahallenin halin görüyorsunuz. Koku feci şekilde mahalleye yayıldı.
İnşallah en kısa sürede bu sorunu çözerler, mahalleli rahat bir nefes alır. Zaten virüsten dolayı bir maske takıyorduk. Kokudan iki maskeye geçtik. Umarım yetkililer el koyar, gerekeni yaparlar. Mahalleli bu konudan çok rahatsız" dedi.
"ÇÖPLERİMİ ATMIYORUM, BALKONUMDA TUTUYORUM"
Hasan Poyraz ise, "Buna diyecek bir kelime yok. Koronavirüs dönemi, salgın hastalık, mikroplar… artık bunun bir çözümünü bulmaları lazım. Ya işçilerin istediğini ver ya da başka bir alternatif olmalı.
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Görüntüler çok kötü. Mikrop, sinek… daha ne kadar duracak? Ben şahsen çöpümü atmıyorum balkonumda tutuyorum ama nereye kadar?" diye konuştu.