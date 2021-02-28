CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki çöp rezaleti vatandaşı çıldırttı

"ÇOCUĞUMLA YÜRÜYORUM, BU HAVAYI SOLUYOR"



Zümrütevler Mahallesi'nde oturan ve durumdan şikayetçi olan Tuncay Yanardağ," Söylenecek bir şey yok yok aslında, görünen görünüyor ama insanları bu şekilde hapsetmeleri oluyor mu? Şu anda ben burada çocuğumla yürüyorum mesela, bunu soluyor.