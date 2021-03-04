CHP'li Haluk Pekşen'den skandal İstanbul Havalimanı paylaşımı: İktidara gelince...

TEPKİ YAĞDI

CHP'li Pekşen'in skandal paylaşımına vatandaşlardan sert tepki geldi. Sosyal medya paylaşımları ile Pekşen'e ateş püsküren vatandaşların bazı paylaşımları şöyle:

Çok saçma. O kadar yatırım yapılmış bir havaalanını tribünlere oynamak için kapatmak sığ bir düşünce. Bu kafayla ülke yönetilmez, rövanşist yaklaşımlar ülkeye zarar verir.

Siz ilk nasıl iktidar olacaksınız onu düşünün!

1938'den günümüze ilkelerden hiç taviz verilemedi. Bozmak, yıkmak, kapatmak bir de heykel yapmak.

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