FOX TV neyi gizliyor? FOX TV Ercan Gün’ün Dink cinayetinde 10 yıl hapis cezası almasını görmezden geldi!

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine davada; FOX TV Eski Haber Planlama Müdürü Ercan Gün FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fox TV, Haber Planlama Müdürü’nün 10 yıl hapis cezası almasını görmezden geldi | video

FOX TV; HABER PLANLAMA MÜDÜRÜ'NÜN 10 YIL HAPİS CEZASI ALMASINI GÖRMEZDEN GELDİ

FOX TV Ana Haber Bülteni'nde; Hrant Dink cinayeti işlendiğinde FOX TV Haber Müdürü olan, Silivri Cezaevi'nde iken FOX TV Haber Planlama Müdürü olarak görevlendirilen Ercan Gün'ün aldığı hapis cezasından bahsedilmemesi dikkat çekti.

TEPELİ: "ŞİMDİ ÖNEMLİ BİR KARAR AÇIKLANDI"

FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli; Hrant Dink cinayeti davasında karar açıklanması haberini şöyle sundu:

"Şimdi önemli bir karar açıklandı. Gazeteci Hrant Dink cinayeti hakkında yürütülen dava bugün karara bağlandı"

FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'ün; gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesi davasında FETÖ adına kurgu görüntüleri servis eden FOX TV Haber Planlama Müdürü Ercan Gün'ü görmezden gelmesi dikkat çekti.

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KURGU GÖRÜNTÜLER FOX TV ÜZERİNDEN YAYINLANDI

Hrant Dink cinayetinden 11 gün önce FOX TV'de çalışmaya başlayan Ercan Gün; katil Ogün Samast'a zorla ve ısrarla Türk bayrağı tutuşturularak çekilen kurgu görüntüleri FOX TV üzerinden yayınlamış ve Hrant Dink cinayetinin askere yıkılmasına zemin hazırlamıştı.

ERCAN GÜN, HRANT DİNK CİNAYETİNİN İŞLENDİĞİ GÜN FETÖCÜLERLE YOĞUN İRTİBATI TESPİT EDİLDİ

Ercan Gün'ün, Hrant Dink cinayetinin işlendiği 19 Ocak 2007'de FETÖ/PDY üyeleri Bugün Gazetesi Eski Washington temsilcisi Adem Yavuzarslan, Kanaltürk Eski Ankara Temsilcisi Faruk Mercan ve Zaman gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile yoğun telefon irtibatında bulunduğu, bu kişilerce Samsun iline gönderildiği, burada bulunduğu sırada kullanımındaki cep telefonundan Samsun İl Jandarma Komutanlığı santralini aradığı tespit edildi.

KURGU GÖRÜNTÜ İÇİN SAMSUN JANDARMA KOMUTANLIĞI'NI ARADI

Bir süre Jandarma santraliyle görüşen Ercan Gün'ün sonra cep telefonunu kapatarak Jandarma görevlileri ile gizli bir buluşma gerçekleştirdiği algısını oluşturup İstanbul'a döndüğü belirlendi. Aslında Gün'ün Jandarma ile hiç buluşmadığı tespit edildi.

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ERGENEKON OPERASYONLARININ ZEMİNİNİ HAZIRLADI

Ercan Gün'e FETÖ mensuplarınca Ogün Samast'ın gözaltındaki fotoğrafının teslim edildiği ve yayınlanmasının sağlandığı ifade edildi. Ogün Samast'ın elinde Türk bayrağı bulunduğu halde Atatürk'ün bir sözü önünde çekilmiş fotoğrafının Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nda çekilmiş gibi kurgu yapıldığı ve Ergenekon operasyonlarının zemininin hazırlandığı tespit edildi.

ERCAN GÜN'ÜN CİNAYETTEKİ ROLÜ

7 Ocak 2007: Ercan Gün, Zaman gazetesinden ayrıldı.

8 Ocak 2007: Ercan Gün, FOX TV'de işe başladı.

19 Ocak 2007: Hrant Dink, Ogün Samast tarafından öldürüldü.

20 Ocak 2007: FETÖ harekete geçti, Samsun Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltına alınan Ogün Samast'ın eline, Samsun İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince deyim yerindeyse zorla, ısrarla Türk Bayrağı tutuşturularak görüntüleri kayda alındı.

30 Ocak 2007: FOX TV muhabiri Ercan Gün; o dönemde Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olan Ekrem Dumanlı, Bugün gazetesi Haber Müdürü Adem Yavuz Arslan, Aksiyon Dergisi editörü Faruk Mercan ve emniyet mensuplarının örgütsel konumda "abi"liğini yapan avukat Halil İbrahim Koca ile Yenibosna'da bulunan Zaman gazetesinde buluştu. Söz konusu görüşmede; Ercan Gün'e haber olarak yayınlayacağı 44 saniyelik görüntü verildi.

31 Ocak 2007: Ercan Gün, Ogün Samast'ın görüntülerinin Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nda çekildiği algısı oluşturulması için Samsun iline gönderildi.

Samsun ilinde bulunduğu sırada kullanımındaki cep telefonundan, Samsun İl Jandarma Komutanlığı santral numarasını aradı ve bir süre görüştükten sonra cep telefonunu kapatarak Jandarma görevlileri ile gizli bir buluşma yaptığı, görüntüleri jandarma görevlilerinden aldığı algısını oluşturdu ve daha sonra İstanbul a geri döndü.

1 Şubat 2007: FOX TV akşam ana haber bülteninde; "Ercan Gün tarafından Samsun Otogar'da Jandarma tarafından çekilen görüntüler" anonsuyla 44 saniyelik görüntü yayınlandı.

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14 YILLIK MUHABİR CİNAYETTEN 11 GÜN ÖNCE FOX TV'DE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Fetullahçı Terör Örgütü; 14 yıl boyunca Zaman gazetesinin bünyesinde çalışan muhabiri Ercan Gün'ü, Hrant Dink cinayetinden 11 gün önce FOX TV'ye yerleştirdi.

1993 tarihinde Zaman gazetesinde çalışmaya başlayan ve Zaman grubunun çeşitli kademelerinde görev alan Ercan Gün'ün, 7 Ocak 2007 tarihinde Zaman gazetesinden ayrıldı ve 8 Ocak 2007 tarihinde FOX TV'de çalışmaya başladı.

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GÜLEN TALİMAT VERMİŞ, ERCAN GÜN BANK ASYA'YA 109 BİN TL YATIRMIŞ

Ercan Gün'ün, terörist başı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'yı kurtarmak için seferber olduğu, 31 Aralık 2014 tarihinde Bank Asya'ya 109 bin 383 TL para yatırdı.

Ercan Gün'ün, 15 Temmuz 2014 tarihinde 0 TL olan hesap bakiyesinin 31 Temmuz 2014 tarihinde 98 bin 319 TL'ye yükseldiği, bu tarihten 31 Aralık 2014 tarihine kadar ise artarak 109 bin 383 TL'ye çıktığı belirlendi.

Ercan Gün'ün, 31 Ocak 2015 tarihinde hesap bakiyesinin 400 TL dolaylarına indiği, 31 Mart 2015 tarihinde 20 bin 83 TL, 30 Nisan 2015 tarihinde 44 bin 481 TL'ye yükselen hesap bakiyesinin 31 Mayıs 2015 tarihinde 10 TL olduğu tespit edildi.

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ÇİFTE BYLOCKTAN TUTUKLANDI

Ercan Gün'ün de kullandığı telefon hattında ByLock bulunduğu tespit edildi. Ercan Gün'ün abisi ve FOX TV adına olan iki telefonuna da ByLock yüklediği, bunun HTS çakıştırmaları ile kesinleştirildiği kaydedildi. Özel telefonuna 8 Kasım, şirket hattına ise 31 Aralık 2014'te ByLock yüklediği belirlenen Gün'ün 2521 kez erişim sağladığı ByLock'a 1213 kez FOX binasındayken bağlandığı diğer bağlantıları ise Başakşehir'deki evinden gerçekleştirdiği kararda yer aldı.

Ercan Gün'ün HTS incelemesi sonucunda ise 71 adet ByLock'çu ile 40 adette FETÖ/PDY'den işlem görmüş kişi ile irtibatının belirlendiği ifade edildi.

ERCAN GÜN, 25 AĞUSTOS 2016 TARİHİNDE TUTUKLANDI

Hrant Dink cinayetinin arkasında ulusalcı grubun olduğu algısı oluşturularak FETÖ'nün amaçları doğrultusunda görsel medyada yayınlandığı bildirildi.

Ercan Gün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen Dink cinayeti soruşturması kapsamında 25 Ağustos 2016 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanmıştı.

FOX TV ERCAN GÜN'E SAHİP ÇIKMIŞTI

FOX TV Eski Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, 13 Kasım 2016 tarihinde Pantene Altın Kelebek ödüllerinde yaptığı konuşmasında Ercan Gün'e sahip çıkmıştı.

Portakal, "Biz FOX ailesi olarak, FOX yöneticileri olarak, buraya gelen arkadaşlarım olarak ve cezaevinde olan arkadaşım Ercan Gün için yüreğimizi ortaya koyup her gün bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Endişelerimizle yapıyoruz, korkularımızla yapıyoruz. Endişelerin ve korkuların bizi esir almasına da izin vermiyoruz. Yapabildiğimiz müddetçe en iyi haberi yapmaya devam edeceğiz. Bu ödülünü tüm gazeteciler adına almıyorum, işini doğru düzgün yapan gerçek gazeteciler için alıyorum" demişti.