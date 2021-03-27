Fox TV, Haber Planlama Müdürü’nün 10 yıl hapis cezası almasını görmezden geldi | video
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Fox TV Ana Haber Bülteni’nde; Hrant Dink cinayeti işlendiğinde FOX TV Haber Müdürü olan, Silivri Cezaevi’nde iken FOX TV Haber Planlama Müdürü olarak görevlendirilen Ercan Gün’ün aldığı hapis cezasından bahsedilmemesi dikkat çekti.