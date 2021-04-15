Fethi Sekin’in oğlu Burak Tolunay: Türk bayrağını babam gibi gururla taşıyacağım





Babam gibi Türk bayrağını göğsümde gururla taşıyacağım. Şehitler hiçbir zaman ölmez. Babam eminim beni şu an izliyor ve gurur duyuyordur. Onun gibi kahraman bir polisin oğlu olduğum için gururluyum. Bundan sonra çok daha fazla çalışıp daha da iyi yerlere gelmek istiyorum.