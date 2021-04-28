Gezi Parkı davasında flaş gelişme: Kavala dosyasıyla birleşecek

ŞOK TAPELER BOZMA KARARINDA YER ALDI

Sanıkların iletişimlerine ilişkin tape dökümlerine de yer verilen kararda 35 kişi arasında, "Park mark benim umurumda değil, bana ne. Yemişim AVM'sine de, Gezi Parkı'nı da ağacını da. İhtilal başladı. Bu hükümeti düşüreceğiz. Hergün savaş, her gün direniş, Kemalist memalist ... Abi yaksınlar, kaos var kaosa gidiyoruz, Başbakanlık konutuna saldırı olacak bugün.