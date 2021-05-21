Son dakika | Kuzey Marmara otoyolunda kritik bağlantı noktası Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor!

Son dakika haberi... Türkiye'yi kıtalararası taşımacılığın en önemli merkezi haline getirecek Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) Projesi'nde Habipler ile Hasdal kavşakları arasında kalan son ve önemli bölüm bugün açılıyor. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor.
SON BÖLÜM AÇILIYOR
Kuzey Maramara otoyolundaki kritik bölüm bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek törenle hizmete açılacak.
BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİ İLE ENTEGRE OLACAK
Habipler- Hasdal kavşakları ile Kuzey Marmara Otoyolunun, Habipler kavşağı üzerinden eski Edirne Asfaltı Caddesi'ne bağlanarak kuzeyde Arnavutköy, güneyde Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'ya, yine aynı kavşak üzerinden de Alibeyköy-Hasdal mevkisinde 2. Çevre Yolu'na (O-2) ve yapılması planlanan üç katlı Büyük İstanbul Tüneli'ne entegre edilmesi hedefleniyor.
İşte önemli açılıştan canlı yayın ve öne çıkanlar: