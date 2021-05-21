Son dakika | Kuzey Marmara otoyolunda kritik bağlantı noktası Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor!

BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİ İLE ENTEGRE OLACAK

Habipler- Hasdal kavşakları ile Kuzey Marmara Otoyolunun, Habipler kavşağı üzerinden eski Edirne Asfaltı Caddesi'ne bağlanarak kuzeyde Arnavutköy, güneyde Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'ya, yine aynı kavşak üzerinden de Alibeyköy-Hasdal mevkisinde 2. Çevre Yolu'na (O-2) ve yapılması planlanan üç katlı Büyük İstanbul Tüneli'ne entegre edilmesi hedefleniyor.

İşte önemli açılıştan canlı yayın ve öne çıkanlar: