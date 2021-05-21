Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör devleti İsrail'e tepki "Filistin bizi bekliyor"

Kuzey Marmara Otoyolu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki; "Anlatacağız, susmayacağız. Çünkü bu terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım. Özellikle gençler bu terör devletini çok iyi tanımanız, anlamanız lazım. Dünya bunu bekliyor. Tüm dünya mazlumları güçlü bir Türkiye'nin ayağa kalktığı, kalkacağı günü bekliyor"