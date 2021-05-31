Başkan Erdoğan hikayesini dinlemişti! O fotoğrafın hikayesine SABAH ulaştı





SABAH'ın ulaştığı o fotoğraf karesindeki Korkmaz ve atı Karabiber'in başka önemli bir olayın da kahramanı olduğu ortaya çıktı. Dönemin başbakanı Adnan Menderes'in uçak kazasının ardından Türkiye dönüşü sırasında karşılamada görevli olan Korkmaz ve atı Karabiber fotoğraf karesinde olduğu gibi şaha kalktı ama bu sefer inişi Menderes'in makam arabasının üstüne oldu. Bu hikâye, Erdoğan'a gezi sırasında anlatıldı.