Türkiye o ülkede petrol arayacak! Başkan Erdoğan'ın açıklaması heyecan yaratmıştı...

Doğalgaz açısından zengin olan Etiyopya'da her gün yeni gaz ve petrol yatakları keşfediliyor. Doğalgaz rezervinin 225 milyar metreküp seviyesine ulaşması bekleniyor. Demir ve altın madenleri açısından da zengin olduğu belirtiliyor. İki ülke arasında halen 400 milyon dolarlık bir ticaret hacmi bulunuyor. Türkiye'nin bu ülkede yatırımları ise 2,5 milyar dolar düzeyine ulaştı.