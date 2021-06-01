MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: Zillet-mafya ittifakı hainleri aklama peşinde





MAFYAYI EN İYİ KILIÇDAROĞLU BİLİR:

CHP'yi FETÖ, Beyaz Saray, HDP ve Kandil'e teslim eden Kılıçdaroğlu, terör örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadelede destan yazan Cumhur İttifakı'nı mafyaya teslim olmakla suçlamaya kalkışmaktadır. Kılıçdaroğlu, terör örgütleri ve mafya ile mücadeleden neden rahatsızdır? Mafyayı en iyi Kılıçdaroğlu bilir. Kılıçdaroğlu; kara para aklayan, uyuşturucu kaçakçılığı ve organ ticareti yapanlardan vergi alınmasını isteyerek mafyayı meşrulaştırmaya çalışmıştır. Kılıçdaroğlu bu açıklamasıyla bu günleri görerek birilerine mesaj mı vermiştir? Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapan, mafyadan vergi alınmasını isteyerek mafyayı meşrulaştırmaya çalışan Kılıçdaroğlu bir de yüzü kızarmadan yeraltı çetelerine destek oluyor diyerek Cumhur İttifakı'na iftira atmakta, aslında kendi desteğini örtmeye çalışmaktadır.