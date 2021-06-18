FETÖ elebaşı MİT’e böyle değer biçmiş: Bir asker on okul bir MİT mensubu 10 asker kıymetinde

7 COĞRAFİ BÖLGEYE AYRILDI

2010'a gelindiğinde sınav sorularını çalan örgüt, KPSS ve KPDS puanları ile başvuru kabul etmeye başlayan MİT'e çok sayıda FETÖ mensubu yönlendirildi. Bu dönemde mahrem yapı; "MİT Mahrem İmamı- Temsilci- Öğretmen- Öğrenci (örgüt üyesi MİT mensubu)" şeklinde oluşturuldu. Yedi coğrafi bölgede faaliyet yürüten MİT ünitelerinden sorumlu yedi temsilci ve bunlara bağlı öğretmen yani MİT'teki örgüt üyelerinden sorumlu mahrem imamlar görevlendirildi.

'ÖĞRENCİ'LER 'ALPEREN' OLDU

2010-2015 döneminde FETÖ tarafından gerçekleştirilen kurgu operasyonlarda görev alan mahrem yapı üyelerinde değişikliğe gidildi. MİT Mahrem İmamı Murat Karabulut görevini devrederek 2014 yılı sonunda Türkiye'den firar etti. Karara göre örgüt 15 Temmuz sonrası yapılanmasını da revize etti. Bu kapsamda 2018 yılında, 'Temsilci' 'Alp', 'Öğretmen' 'Alper', 'Öğrenci' yani örgüt mensubu MİT personeline 'Alperen' kodu verilmeye başlandı.





(FETÖ'nün güncel MİT Mahrem İmamı Ahmet kod adlı Bülent Bişer)

FETÖ FIRSAT KOLLUYOR MÜCADELE ZAYIFLARSA…

2019 yılı itibariyle MİT'ten sorumlu mahrem imam 'Ahmet' kod Bülent Bişer isimli örgüt yöneticisi oldu. ABD'ye firar eden Bişer'in halen internet tabanlı uygulamalar üzerinden yurt dışındaki ve Türkiye içerisindeki firari unsurlar ile temasını sürdürdüğüne dikkat çekildi. MİT mahrem yapılanmasının güncel amacının ise şu şekilde kararda kendisine yer buldu: "FETÖ ile mücadelenin zayıflaması, yerli yabancı kurum ve kuruluşların siyasi/maddi desteklerinin artması durumunda, MİT içerisinde tekrar organize olmak ve sızma girişimlerine ivme kazandırmak. "