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Haberler Gündem Haberleri Son dakika | CHP Kanalında skandal: Sandık öncesi hesaplaşma çağrısı yaptı!
Giriş Tarihi: 2.7.2021 14:02

Son dakika | CHP Kanalında skandal: Sandık öncesi hesaplaşma çağrısı yaptı!

SABAH İNTERNET
Son dakika | CHP Kanalında skandal: Sandık öncesi hesaplaşma çağrısı yaptı!

Son dakika... TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, CHP’nin kanalı TELE 1’de sokak çağrısı yaptı. Kullandığı ifadeler nedeniyle tepki toplayan Kemal Okuyan'ın demokratik seçimlerden önce sokak saldırıları imasında bulunduğu belirtildi.

Son dakika... TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan CHP'nin kanalı Tele1'de skandal ifadeler kullandı. Halkı sokağa çağıran ve herkesin buna katılması gerektiğini söyleyen Okuyan bahsettiği sözde "Hesaplaşmanın" sandıktan yani seçimden önce gerçekleşmesi gerektiğini belirtti!

TARTIŞMALI CHP KANALINDA SKANDAL SÖZLER

Kuruluşu ve finanse edilmesine ilişkin tartışmaların sürdüğü CHP'li Tele1 Kanalında skandal ifadelerle sokak çağrısı ve tehdidi yapıldı.

TKP'li Okuyan'dan CHP kanalında sandıktan önce hesaplaşma tehdidi!

TKP'Lİ İSİMDEN ŞOK SÖZLER

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan canlı yayınlanan programda "(AK Parti) ile hesaplaşma sandığa sıkışmayacak. Hatta çok net söylüyorum, sandıktan önce görülecek bu hesaplaşma" ifadelerini kullandı ve herkesin buna destek vermesi çağrısında bulundu.

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Son dakika | CHP Kanalında skandal: Sandık öncesi hesaplaşma çağrısı yaptı!
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