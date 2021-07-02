TKP'li Okuyan'dan CHP kanalında sandıktan önce hesaplaşma tehdidi!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:52
TKP'li Okuyan'dan CHP kanalında sandıktan önce hesaplaşma tehdidi! 02.07.2021 | 12:50
02:36
03:15
08:27
00:28
FETÖ Lideri Fetullah Gülen’in akrabası Munise Gülen yakalandı | Video 02.07.2021 | 08:34
03:49
00:47
03:46
02:43
Haşmet Babaoğlu | Sevdim bir kere, deyip geçmeyin... 01.07.2021 | 14:44
02:57
Engin Ardıç | Kılıçdaroğlu hastaneye yatırılmalıdır 01.07.2021 | 14:41
03:49
Hasan Basri Yalçın | Ajans yapaylığı 01.07.2021 | 13:35
06:14
Yavuz Donat | Somuncu Baba diyarından 01.07.2021 | 13:33
16:05
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar 01.07.2021 | 13:23
02:35
00:23
FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon: 17 gözaltı | Video 01.07.2021 | 11:31
02:17
01:17
İstanbul’da PKK operasyonu: Eylem arayışındaki 2 şüpheli yakalandı | Video 01.07.2021 | 08:53
01:58
Özdemir Erdoğan'dan eleştirilere yanıt: Böyle muhalefet olur mu? | Video 01.07.2021 | 00:25
00:49
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan CHP'nin kanalı Tele1'de skandal ifadeler kullandı. Halkı sokağa çağıran ve herkesin buna katılması gerektiğini söyleyen Okuyan bahsettiği sözde "Hesaplaşmanın" sandıktan yani seçimden önce gerçekleşmesi gerektiğini belirtti!