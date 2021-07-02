TKP'li Okuyan'dan CHP kanalında sandıktan önce hesaplaşma tehdidi!

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan CHP'nin kanalı Tele1'de skandal ifadeler kullandı. Halkı sokağa çağıran ve herkesin buna katılması gerektiğini söyleyen Okuyan bahsettiği sözde "Hesaplaşmanın" sandıktan yani seçimden önce gerçekleşmesi gerektiğini belirtti!