Oğlunun mezarını görmek için gözlerinin açılmasını istiyordu! Şehit annesi için ilk adım atıldı

Kulp ilçesine bağlı Tuzla Köyü'nde yaşayan şehit annesi 55 yaşındaki Taat Ay, şeker ve tansiyon hastalığı nedeniyle 5 yıl önce iki gözünü kaybetti. Oğlu Ahmet Ay'da, annesinin gözlerinin tedavisi için okulu bırakıp, çalışmaya başlamıştı.
Ancak, 2019'da odun toplama işinde çalışırken terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısında dayıları ve kuzenleriyle birlikte şehit düştü. Anne Taat Ay, tedavisi için çalışırken, PKK'lı teröristlerin saldırısında kaybettiği oğlu Ahmet'in mezarını görmek için tedavisinin yapılmasını SABAH aracılığıyla duyurdu.
KONTROLLERİ YAPILACAK
Hemen harekete geçen Diyarbakır Sağlık İl Müdürlüğü, Taat anne için ilk adımı attı. İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, "Haberi SABAH gazetesinde gördükten sonra, ilgili birimlerimiz çalışma başlattı. Şehit annemizin eşi ile görüştük. Müdürlüğümüz muayene ve tedavisiyle ilgili her türlü desteği vermeye hazır.
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde şehit annemizin muayene ve tetkikleri Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılacak. Gözlerine yeniden kavuşması ve oğlunun mezarını görme isteği için hekim arkadaşlarımız ellerinden geleni yapacak" dedi.
ŞEHİT ANNESİ SABAH'A TEŞEKKÜR ETTİ
Taat Ay ise "Önceki gün gün Sağlık Müdürlüğünden eşim Kutbettin Ay'ı aradılar. Çok mutlu olduk. Beni için çok büyük bir umut. Yapılacak kontroller sonrası yeniden görmeyi umut ediyorum. Çünkü bu hayatta tek isteğim, benim tedavim için çalışırken, şehit olan oğlumun mezarını görmek. Gözlerimin yeniden göreceğine inanıyorum" dedi.
‘Biz şerefimiz için yaşıyoruz’ dedi köprüde şehit oldu
İmam Orhan Gazi: İlk derste çocuklara Ömer Halisdemir’i anlatıyorum
Eşi Kutbettin Ay ise tedavi sürecinin kontrollerden sonra başlayacağını söyleyerek, "Devletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bu konuda da yanımızda oldu. Allah devletimize zeval vermesin. İnşallah eşimin tedavisi başarılı olur, oğlunun mezarını ve bu olayı yapanların cezasını çektiğini görür" diye konuştu.