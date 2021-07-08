Oğlunun mezarını görmek için gözlerinin açılmasını istiyordu! Şehit annesi için ilk adım atıldı

ŞEHİT ANNESİ SABAH'A TEŞEKKÜR ETTİ

Taat Ay ise "Önceki gün gün Sağlık Müdürlüğünden eşim Kutbettin Ay'ı aradılar. Çok mutlu olduk. Beni için çok büyük bir umut. Yapılacak kontroller sonrası yeniden görmeyi umut ediyorum. Çünkü bu hayatta tek isteğim, benim tedavim için çalışırken, şehit olan oğlumun mezarını görmek. Gözlerimin yeniden göreceğine inanıyorum" dedi.