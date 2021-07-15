Sabah 15 Temmuz Şehitlerinin ailelerini Adana’da buluşturdu: Şehit aileleri tek ses tek nefes





Ahmet ve Mehmet annesine ve bana sizi saraylarda yaşatacağız derlerdi. Yavrularım sözlerini tuttular. Devletimiz bize çok güzel bir ev yaptı. Ama içindeki tek eksiğimiz Ahmet'im ve Mehmet'im. Bu destanı tüm milletimiz yazdı. Biz vatanımız için bayrağımız için namusumuz için yaşıyoruz. Çünkü bizim başka vatanımız yok. Bugün yine bir kalkışma olsun, şehit ikizlerimden geriye kalan ailemle bu vatan için can vermeye hazırım. Cumhurbaşkanımız var olduğu müddetçe ona desteğimizi sürdüreceğiz. Biz ondan razıyız Allah'ta ondan razı olsun" diye konuştu.