Sabah 15 Temmuz Şehitlerinin ailelerini Adana’da buluşturdu: Şehit aileleri tek ses tek nefes

DARBE, ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNDE KONTROL ALTINA ALINDI

Ankara'daki Özel Harekât Daire Başkanlığı'na FETÖ'cü hainlerin düzenlediği hava saldırısında şehit düşen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in Babası Yahya Kemal Yiğit, at izinin it izine karıştığı bir gecede millete ışık yakan kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dirayeti ve milletin samimiyeti sayesinde o karanlık gecenin aydınal ndığını belirten Şehit Babası Yahya Kemal Yiğit, "Bu ülke neredeyse 1980'e kadar her 10 yılda bir darbe yapıldı yada muhtıra verildi.