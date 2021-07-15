Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gazi Meclis'te!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Erdoğan, Meclis'in bahçesinde törenle karşılandı. Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile birlikte lk bombalanan alandaki anıta karanfil bıraktı ve protokoldeki yerine geçti.

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15 TEMMUZ PROGRAMI BAŞLADI

Erdoğan'ın protokole geçmesinin ardından 15 Temmuz Şehitlerini anma programı başladı. Törende saygı duruşunun ardından, Kur'an-ı Kerim tilavetine geçildi. Kur'an tilaveti sonrası dua edildi.

Başkan Erdoğan Gazi Meclis'te

BAŞKAN ERDOĞAN GAZİ MECLİS'TE KONUŞUYOR

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Ülkemizin bekası, milletimizin istiklali uğrunda can veren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm gazilerimize hayırlı, uzun ömürler diliyorum. O gece özgürlüğüne vatanına, devletine, geleceğine sahip çıkan milletimin tüm fertlerine şükranlarımı sunuyorum.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: TÜRKİYE'NİN KARŞI KARŞIYA KALDIĞI EN HAİN SALDIRILARDANDIR

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Gazi Meclis'teki programda açıklamalarda bulunuyor.

Şentop'un açıklamaları şöyle:

15 Temmuz darbe girişimi Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en hain saldırılardandır. Aslında bu saldırı şaşırtıcı değildir. Geçmişte de ilk hedef Gazi Meclis olmuştur. Sergiledikleri bu vahşet ile 15 Temmuz'daki darbeciler kendilerinden önceki darbecilerden çok daha ileri gitmişlerdir.

O gece darbeci çeteye karşı dirayetle karşı duran, darbeci uçakları vurun emri veren o dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ı saygı ile selamlıyorum.

"TÜRKİYE'YE YÖNELİK BİR İŞGAL GİRİŞİMİYDİ"

FETÖ ile mücadeleyi zayıflatmak, hafifletmek Türkiye'ye suikast manası taşır. Şunu bir kez daha belirtelim ki, Türkiye kendi sorunlarını çözebilecek güce sahiptir. Siyaseten güçlenmek, icra mevkiine yükselmek için yabancı güçlere tabi olmak gafillere has bir davranıştır. Bu darbe girişimi Türkiye'ye yönelik dış güç destekli bir işgal girişimidir.

Basiretli liderliği ile ülkemizi o karanlıktan çıkaran liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye'den yana tavır alan siyasi parti liderlerine şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimize gıpta ile, rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum.