TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde önemli açıklamalar
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
11:48
05:14
Genç kızın yaşadığı dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 15.07.2021 | 11:40
01:57
42 kilo zehir ele geçirilen operasyon kamerada | Video 15.07.2021 | 11:17
00:56
Dükkana motor park ettin kavgası cinayetle bitti | Video 15.07.2021 | 11:17
01:51
Kaçarken lise öğrencisini yaralayan hırsızlar yakalandı | Video 15.07.2021 | 11:17
01:34
Aydın'da motosikletten ürkerek sulama kanalına düşen at, boğuldu 15.07.2021 | 10:48
03:06
Alev alan piknik tüpünü tekmeleyerek böyle dışarıya çıkardı | Video 15.07.2021 | 11:00
07:00
02:04
Kar maskeli, kılıçlı akaryakıt soygunu saniye saniye görüntülendi | Video 15.07.2021 | 10:25
01:18
İskenderun Körfezinde hortum çıktı | Video 15.07.2021 | 10:25
00:35
00:23
Samsun’da su samuru görüntülendi | Video 15.07.2021 | 10:25
02:58
Taksim Meydanı’nda olaylı asansör kavgası kamerada | Video 15.07.2021 | 10:01
03:48
01:11
03:58
00:42
SON DAKİKA: Rize'de sel felaketi! Selin geliş anı görüntüleri ortaya çıktı 15.07.2021 | 09:41
06:14
04:07
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde düzenlenen anma törenine önemli açıklamalarda bulundu.