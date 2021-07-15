Video Yaşam TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde önemli açıklamalar

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde önemli açıklamalar

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde önemli açıklamalar
15.07.2021 | 12:41

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde düzenlenen anma törenine önemli açıklamalarda bulundu.

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