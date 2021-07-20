KKTC'de tarihi gün, dev açılışlar: Başkan Erdoğan'dan KKTC'de önemli açıklamalar

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilen açılış törenlerinde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan program kapsamında Bilal Ağa Mescidi, anıt ve müze gemi projesi, Lefkoşe Kuzey Çevreyolu açılışlarını gerçekleştirirken KKTC veri merkezinin de temel atma törenini gerçekleştirdi.

İşte Geniş katılımın olduğu proje açılış ve tanıtım törenlerinde Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Adanın eşit ve ortak shibi Kıbrıs Türkleri insanlık dışı ambargoya mahkum ediliyor. Yapacağımız açılışlar, tanıtımlar ve canlı bağlantılarla sizlerle paylaşmak üzere burada buluştuk.

KIBRIS MÜZE GEMİ VE ANIT GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI

Kahraman şehit ve gazilerimiz çıkarmayı yaptıkları noktalarda cansiperane bir mücadele verdi. Buradaki anıt Kıbrıs Türkü'nün mücadelesinin, Anavatan Türkiye'nin sarsılmaz desteğinin sembolü olmuştur. Buralarda anıt güçlendirme, müze gemi çalışmalarında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

YERELDE DE İŞBİRLİKLERİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ

Türkiye ve KKTC belediyeleri arasında kurulan işbirliği ile kardeşliğimizi yerelde de perçinliyoruz.

Gençler bu müze gemiyi gezmeyi ihmal etmeyin. Harekatın nasıl ve ne zor şartlarda başarıldığını görmeniz bakımından bu çok önemli.

KIBRIS KUZEY ÇEVRE YOLU

Ayrıca KKTC Lefkoşe Kuzey Çevreyolu projesi başkent trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak, zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacaktır.

KKTC VERİ MERKEZİ

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında veri ve verinin korunması devlet güvenliği için en önemli konulardan biri haline gelmiştir. Dijital dönüşüme en iyi şekilde uyum sağlamak yönünde önemli mesafeler katettik. Dünyaya örnek bir performans sergiledik. KKTC'nin dijital atılımları için de bu alana önem veriyoruz. KKTC e-DEVLET projesini 2012'de başlatmıştık. Bugün de temelini atacağımız veri merkezi e-devlet sisteminin en önemli ayağını oluşturuyor. Hizmet sunumuna ait altyapı araçları 7/24 kesintisiz karşılanacaktır.

Yani Kuzey Kıbrıs artık ayağa kalkıyor. İnşaAllah tamamen dijital dönemi Kuzey Kıbrıs'ta yaygınlaştıracağız. En güzel ve en ideal şekliyle.

BİLAL AĞA MESCİDİ RESTORASYONU

Restorasyonu yapılan Bilal Ağa mescidinin de yeniden açılışını gerçekleştireceğiz. Maraş açılış kararı coşkumuzu katlandırdı. Maraş eski günlerine kimsenin hakkına halel getirmeden kavuşacaktır. Burada Bilal Ağa Mescidi açılışının da heyecanını ayrıca yaşıyoruz. Hızla bunu tamamlayan ve burada emeği olan herkese şahsım adına teşekkür ediyorum.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ TEMELİ TALİMATI

Daha önce de mimarımız ve Ersin beyle birlikte çalışmalarımızı yaptık. Bu konuda da adımların hızlıca atılmasını, Cumhuriyet Meclisi'nin de yeni binasına kavuşması için en kısa zamanda hazırlanarak olgunlaştırılmasını bekliyorum. Özellikle KKTC'nin kalkınması, gelişmesi için yardımcımız Fuat Oktay ile yakından takip etmeyi sürdüreceğiz inşaAllah.