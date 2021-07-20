Başkan Erdoğan: "Kıbrıs Türkleri insanlık dışı ambargoya mahkum ediliyor" | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilen açılış törenlerinde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan program kapsamında Bilal Ağa Mescidi, anıt ve müze gemi projesi, Lefkoşe Kuzey Çevreyolu açılışlarını gerçekleştirirken KKTC veri merkezinin de temel atma törenini gerçekleştirdi.