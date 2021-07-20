Video Haber KKTC'de tarihi gün, dev açılışlar: Başkan Erdoğan'dan KKTC'de önemli açıklamalar | Video

KKTC'de tarihi gün, dev açılışlar: Başkan Erdoğan'dan KKTC'de önemli açıklamalar | Video

KKTC'de tarihi gün, dev açılışlar: Başkan Erdoğan'dan KKTC'de önemli açıklamalar | Video
20.07.2021 | 14:03

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilen açılış törenlerinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Bilal Ağa Mescidi, anıt ve müze gemi projesi, Lefkoşe Kuzey Çevreyolu açılışlarını gerçekleştirirken KKTC veri merkezinin de temel atma törenini gerçekleştirdi.

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