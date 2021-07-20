KKTC'de tarihi gün, dev açılışlar: Başkan Erdoğan'dan KKTC'de önemli açıklamalar | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilen açılış törenlerinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Bilal Ağa Mescidi, anıt ve müze gemi projesi, Lefkoşe Kuzey Çevreyolu açılışlarını gerçekleştirirken KKTC veri merkezinin de temel atma törenini gerçekleştirdi.