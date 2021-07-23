Son dakika! Başkan Erdoğan, selin vurduğu Arhavi'de vatandaşlara seslendi: Ödemeler en kısa zamanda yapılacak

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları şu şekilde:

"Tabii ki felaket imtihandır. Ama sabretemek, o da bir ayrı imtihandır. Arhavi bunu gösterdi. Bu tür felaketler karşısında biz pes etmeyiz. Gücümüz, imkanımız var. Türkiye eski Türkiye değil. Şu anda güçlü bir Türkiye var.

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