Son dakika haberi... Son günlerde Karadeniz'de etkili olan sağanak yağışlar özellikle Rize ve Artvin'de hayatı olumsuz bir şekilde etkiledi. İki ilçemizde de dereler taşarken, birçok yol ulaşıma kapandı ve iş yerleri ile evlerde hasarlar meydana geldi. Yaşanan gelişmenin ardından bakanlar ve yetkililer doğal afetlerin etkili olduğu bölgelere intikal ederken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Rize ve Artvin'de incelemelerde bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN ARHAVİ'DE VATANDAŞLARA SESLENDİ
Önce Rize'ye giden Başkan Erdoğan burada vatandaşları dinledi ve yaptığı konuşmanın ardından Artvin'e yola çıktı. Artvin'de selin en çok etkilendiği yerlerden biri olan Arhavi ilçesine gelen Başkan Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu.
Son dakika: Başkan Erdoğan sel bölgesinde! | Video
"HAK SAHİPLERİNE ÖDEMELER YAPILACAK"
Başkan Erdoğan, Artvin'in Arhavi ilçesindeki sel felaketine ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, hak sahiplerine ödemelerin en kısa zamanda yapılacağını bildirdi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları şu şekilde:
"Tabii ki felaket imtihandır. Ama sabretemek, o da bir ayrı imtihandır. Arhavi bunu gösterdi. Bu tür felaketler karşısında biz pes etmeyiz. Gücümüz, imkanımız var. Türkiye eski Türkiye değil. Şu anda güçlü bir Türkiye var.
Son dakika! Başkan Erdoğan, selin vurduğu Arhavi'de vatandaşlara seslendi: Ödemeler en kısa zamanda yapılacak | Video
"HEP BİRLİKTE BU İŞİ HALLEDECEĞİZ"
Bu güçlü Türkiye inşallah esnafını dağda yolda bırakmaz bunu bölye bilesiniz. Şu anda; bakan arkadaşlarım, milletvekili arkadaşlarım, valimiz, kaymakamımız, belediye başkanımız hepsi yanımda. Hep birlikte düze çıkana kadar bu işi halledeceğiz, bitireceğiz."