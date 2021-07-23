Son dakika: Başkan Erdoğan sel bölgesinde! | Video

Rize ve Artvin'de dün şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Özellikle Artvin'de saatte metrekareye 170 kilogram yağış düşmesi sonucu büyük hasar var. Kentte bir kişi kayıp. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün sel bölgesine geldi. Erdoğan ilk önce Rize'nin Güneysu ilçesine geçti. Burada cuma namazını kılan Başkan Erdoğan, vatandaşların dertlerini dinledi. Erdoğan tek tek vatandaşları dinlerken kurmaylarına da not aldırarak çözüm üretmelerini istedi. AFAD'ın kriz masasına gelen Erdoğan burada yetkililerden bilgi aldı.