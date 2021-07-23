Son dakika! Başkan Erdoğan, selin vurduğu Arhavi'de vatandaşlara seslendi: Ödemeler en kısa zamanda yapılacak | Video

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Son dakika haberi... Son günlerde Karadeniz'de etkili olan sağanak yağışlar özellikle Rize ve Artvin'de hayatı olumsuz bir şekilde etkiledi. İki ilçemizde de dereler taşarken, birçok yol ulaşıma kapandı ve iş yerleri ile evlerde hasarlar meydana geldi. Yaşanan gelişmenin ardından bakanlar ve yetkililer doğal afetlerin etkili olduğu bölgelere intikal ederken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Rize ve Artvin'de incelemelerde bulundu.