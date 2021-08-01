MSB paylaştı: Manavgat ve Marmaris'teki yangınları keşif uyduları böyle görüntüledi...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin son yaptığı açıklamalarında; 28 Temmuz-1 Ağustos 2021 tarihleri arasında çıkan 112 orman yangınının 107'sini kontrol altına alındı. Devam eden 5 yangını kontrol altına alma çalışmalarının aralıksız devam ediyor" dedi. Milli Savunma Bakanlığı ise keşif uyduları Göktürk-1 ve Göktürk-2 ile uzaydan görüntülenen Marmaris ve Manavgat'taki yangının fotoğraflarını paylaştı.