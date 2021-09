"HER ZAMAN YANIMIZDASINIZ"

Kendilerine verdiği destekten dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Üstündağ, "Verdiğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızdasınız. Her maçımızı izlediğiniz haberini aldık. Her zaman bizleri aradınız, bizlere yardımcı oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Başkan Erdoğan, Eda Erdem ile telefonda görüştü: Ortaya koyduğunuz performans her türlü takdirin üstünde | Video

Eda Erdem Dündar da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Ayrıca Erdoğan'ın aracında A Milli Futbol Takımı'nın Cebelitarık ile deplasmanda yaptığı maçı izlediği görüldü.