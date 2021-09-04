Başkan Erdoğan, Eda Erdem ile telefonda görüştü: Ortaya koyduğunuz performans her türlü takdirin üstünde

"ORTAYA KOYDUĞUNUZ PERFORMANS HER TÜRLÜ TAKDİRİN ÜSTÜNDE"

Eda ile konuşmasında bronz madalyanın da önemli bir başarı olduğuna değinen Recep Tayyip Erdoğan, "Tebrik ediyorum. Üzülmeye gerek yok. Gönlümüz birincilikle dönmekti, olmadı ama üçüncülük de en az onun kadar önemli bir başarı. Ortaya koyduğunuz performans her türlü takdirin üstünde. Bütün ekibi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Takım kaptanı olarak arkadaşlara bu tebriklerimi iletirseniz memnun olurum. Bütün arkadaşlara selamlar, sevgiler. Başarılarınızın devamını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.