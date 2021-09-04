Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek bronz madalyaya ulaşan ay-yıldızlı ekibin başarısından dolayı Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile takım kaptanı Eda Erdem Dündar ile telefonda görüştü.
"ORTAYA KOYDUĞUNUZ PERFORMANS HER TÜRLÜ TAKDİRİN ÜSTÜNDE"
Eda ile konuşmasında bronz madalyanın da önemli bir başarı olduğuna değinen Recep Tayyip Erdoğan, "Tebrik ediyorum. Üzülmeye gerek yok. Gönlümüz birincilikle dönmekti, olmadı ama üçüncülük de en az onun kadar önemli bir başarı. Ortaya koyduğunuz performans her türlü takdirin üstünde. Bütün ekibi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Takım kaptanı olarak arkadaşlara bu tebriklerimi iletirseniz memnun olurum. Bütün arkadaşlara selamlar, sevgiler. Başarılarınızın devamını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
"İNŞALLAH ÜLKEMİZE İLK KEZ DÜYA ŞAMPİYONLUĞUNU GETİRECEĞİZ"
TVF Başkanı Üstündağ da Başkan Erdoğan'a gelecek yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alma sözü vererek, "Gönül birinci olmak isterdi. Bütün çalışmalarımız da bu doğrultudaydı. 9 maçta 8 galibiyet aldık. Toplamda 5 set verdik. İnşallah önümüzdeki yıl Dünya Şampiyonası'na hazırlanacağız. İnşallah orada ülkemize ilk kez dünya şampiyonluğunu getireceğiz." diye konuştu.
"HER ZAMAN YANIMIZDASINIZ"
Kendilerine verdiği destekten dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Üstündağ, "Verdiğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızdasınız. Her maçımızı izlediğiniz haberini aldık. Her zaman bizleri aradınız, bizlere yardımcı oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.
Başkan Erdoğan, Eda Erdem ile telefonda görüştü: Ortaya koyduğunuz performans her türlü takdirin üstünde | Video
Eda Erdem Dündar da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Ayrıca Erdoğan'ın aracında A Milli Futbol Takımı'nın Cebelitarık ile deplasmanda yaptığı maçı izlediği görüldü.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN DA TEBRİK ETTİ
Öte yandan Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "CEV 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak bizleri gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Son ana kadar mücadeleyi bırakmayan Filenin Sultanları'na tüm Türkiye adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.Son dakika: Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda bronz madalya aldı! Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanlarına tebrik