"Keşke Demirtaş cumhurbaşkanı seçilse" demişti! CHP'li Aykut Erdoğdu çark etti: Gönlümdeki aday...

Millet İttifakı'nda 'Ortak aday mı yoksa birden fazla aday mı?' sorusuna cevap aranırken, CHP'li Aykut Erdoğdu'dan geçtiğimiz günlerde kritik bir Demirtaş açıklaması gelmişti. Erdoğdu, katıldığı bir televizyon programında "Vallahi Demirtaş cumhurbaşkanı seçilirse... İnşallah... Keşke ülkemizde böyle renkliliklerde olsaydı ama şu an siyasi haritada ve gelecekte böyle bir şey mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı.