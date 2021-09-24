"Keşke Demirtaş cumhurbaşkanı seçilse" demişti! CHP'li Aykut Erdoğdu çark etti: Gönlümdeki aday...

Millet İttifakı'nda 'Ortak aday mı yoksa birden fazla aday mı?' sorusuna cevap aranırken, CHP'li Aykut Erdoğdu'dan geçtiğimiz günlerde kritik bir Demirtaş açıklaması gelmişti. Erdoğdu, katıldığı bir televizyon programında "Vallahi Demirtaş cumhurbaşkanı seçilirse... İnşallah... Keşke ülkemizde böyle renkliliklerde olsaydı ama şu an siyasi haritada ve gelecekte böyle bir şey mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı.
ÇARK ETTİ: GÖNLÜMDEKİ ADAY...
CHP'li Erdoğdu, tepki çeken bu sözlerinin ardından geri adım attı. Sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşım yapan Erdoğdu, "Bu akşam tartışma programlarında beni konuşacaklarmış… Mesele gönlümden geçen Cumhurbaşkanı adayının kim olduğu… Benim gönlümden geçen aday Genel Başkanımızdır…" dedi.
MİLLET İTTİFAKI DEĞİL DEMİRTAŞ İTTİFAKI!
Öte yandan, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, HDP'nin ittifak şartlarını açıklamasına günler kala CHP'li Aykut Erdoğdu'dan gelen bu açıklamaya çok sert tepki göstermişti. Özalan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, 'Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilir inşallah. Keşke ülkemizde böyle renklilikler de olsaydı ama düşük ihtimal." ifadelerini kullanmıştı.
Millet İttifakı'nın adayı Demirtaş mı? CHP'li Aykut Erdoğdu: Keşke Cumhurbaşkanı seçilse | Video
Millet İttifakı'nın adayı Demirtaş mı? CHP'li Aykut Erdoğdu: Keşke Cumhurbaşkanı seçilse