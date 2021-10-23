Büyük casusluk operasyonları

MİT'in Asya
ülkelerinin istihbarat unsurlarına yönelik bugüne kadar birçok operasyon yaptığı öğrenildi. SABAH, MİT'in yürüttüğü karşı-casusluk operasyonlarını derledi.
Kama Operasyonu ile Kafkas Emirliği mensubu Vahit Edelgırıev'in 2015'te İstanbul
'da öldürülmesiyle ilgili zanlılar 2016'da yakalandı.
Çeçen bir kişiye suikast düzenlenmesi için Kadirov şebekesi tarafından Çeçen kökenli Rus Makharbi Isaev'e silah temin eden zanlılar Gümüş Operasyonu'yla yakalandı.
Ortadoğu
ve Afrika ülkelerinin casuslarına yönelik geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyona Vortex adı verildi.
İranlı Pilot Yarbay Mehrdat Abdarbashi'yi kaçırmak için Van'a gelen iki İran ajanı ve bağlantılı 6 kişi yakalandı. İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti'nin talimatıyla Masoud Molavı Vardanjanı'nin öldürülmesiyle ilgili 12 kişi Vertigo Operasyonu'yla yakalandı.
İran istihbaratı ile doğrudan irtibatlı Türk vatandaşı 33 şüpheli Divan Operasyonu ile yakalandı.
Birleşik Arap Emirlikleri servisince Müslüman Kardeşler hakkında istihbarat toplamak için İstanbul'a gelen Ürdün asıllı Filistin vatandaşı Mahmoud Ayesh Alastal'a Kartal Operasyonu yapıldı..
11 Mayıs 2013'te Reyhanlı'da 53 vatandaşımızın ölümüyle sonuçlanan terör saldırısını organize eden şahıslardan Yusuf Nazik sınır ötesi Hançer Operasyonu'yla yakalanarak Türkiye
'ye getirdi.
Türkiye'de yaşayan Suriyeli muhalif avukat Musa Amhan'ı 2013'te kaçıran Suriye istibarat üyeleri yakalandı. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda Suudi istihbaratınca öldürülmesini de MİT deşifre etti.
2016'da MKE Kırıkkale Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Tanrıverdi gizlilik dereceli bilgileri satma girişiminde bulununca Erguvan Operasyonu'yla yakalandı.
BOTAŞ'ın Rusya, İran ve Azerbaycan'dan ithal ettiği doğalgaz miktarına yönelik gizli bilgileri Gazprom yetkililerine aktardığı tespit edilen Bosphorus Gaz firması Genel Müdür Yardımcısı Emel Öztürk ve Serkan Özbilgin'in, bu bilgileri BOTAŞ personeli Gürcan Öz vasıtasıyla temin ettiği ortaya çıktı. Boğaziçi Operasyonu'nda Öztürk, Özbilgin ve Öz gözaltına alındı.