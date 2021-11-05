Son dakika haberi: Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın, tutuklandı

YAKALAMASI KALKTI

Davayla ilgili 'bank' ibaresinin kullanılması noktasında da konuşan Aydın, "O dönem 'bank ibaresini kullamazsınız' diyerek belediyeden görevliler. Böyle bir olay hatırlıyorum" diye konuştu. Bu ifadelerin ardından mahkeme sanık Fatih Aydın hakkındaki yakalama kararını kaldırdı.

TUTUKLANDI

Savcılıktan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Fatih Aydın, Hakimlikteki sorgusunda kardeşinin kurmuş olduğu şirketlerden birinde bir dönem nakliyecilik yaptığını belirterek 'Daha sonra kardeşim Kıbrıs'ta şirket açmak için işlem yaptı. Bu şirketi kurmak için ikinci isme gerek vardı. Bana formaliteden kağıt üstünde ortaklık teklif etti. Ben de formaliteden ortak oldum. Kabul ettim ancak şirketler üzerinden herhangi bir işlem yapmadım. Bana hisse verdiği şirketin banka hesaplarındaki para giriş çıkışlarından haberim yoktur. Ben Çiftlik Bankın oyun işlerinin hiçbir aşamasında bulunmadım. Bitcoin makinalarının akıbetiyle ilgili kardeşimin söylemleri sonucunda bilgi edindim. Herhangi bir alakam yoktur' sözlerini sarfetti.

Hakimlikteki sorgusunun ardından Fatih Aydın, şüphelinin suça konu şirketlerdeki üst düzey pozisyonu, şüpheli ifadeleri, diğer şüpheli Mehmet Aydın'la olan ortaklıkları ve tüm dosya kapsamında şüphelinin üzerine atılı suçları işlediğine ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu gerekçeleriyle 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı', 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından tutuklandı.

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