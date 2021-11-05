Son dakika haberi: Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın, tutuklandı

Son dakika haberleri: Çiftlik Bank soruşturması ve davalarının iki numaralı sanığı Fatih Aydın savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği sırada Çiftlik Bank sisteminde 'bank' adını izinsiz kullanarak "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıla kadar hapsinin istendiği asliye ceza mahkemesinde de hakim karşısına çıktı.
"ADRESİM DE MAL VARLIĞIM DA YOK, YETKİLİ DEĞİLİM"
İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Fatih Aydın'ın kimlik tespiti yapıldı. Aydın, Türkiye'de bir adresi olmadığını ve mal varlığının da bulunmadığını söyledi. Davaya ilişkin savunmasında Aydın, "Çiftlik Bilgi İşlem, Bilişim Tarım ve Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi'nde 3-4 ay kadar kısa bir dönem müdürlük görevi yaptım. Ben şirketlerin hiç birisin resmi olarak sahibi yada yetkilisi değilim. Diğer şirketlerde de hiç çalışmadım. Şirket faaliyetlerine katılmadım" dedi.
SUÇU KARDEŞİNE ATTI
Bunun üzerine mahkeme hakimi şirket faaliyetinde aktif olup olmadığını sorunca, "Kardeşim bana şirketin aktif olmadığını söyledi" dedi. Mahkeme hakimi tekrar soru sorarak, "Ben suç işlemedim, kardeşim mi yaptı diyorsun" şeklinde soru yöneltti. Fatih Aydın ise, "Eğer bir suç işlendiyse bunu kardeşim yapmıştır" dedi.
FORMALİTEDEN MÜDÜRLÜK YAPMIŞ
Çiftlik Bank yapılaşmasına hiçbir zaman dahil olmadığını öne süren Fatih Aydın, "Çiftlik Bilgi İşlem, Bilişim Tarım ve Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi Bursa'da açılmıştı. O dönem şirketin mali işleri iyi değildi. Kardeşim benden kendi arabamla nakliyecilik yapmamı rica etti. Ben de kabul ettim. Müdürlük yapma sebebim kardeşimin açtığı dükkanın asma katıyla ilgili ruhsat sıkıntısı vardı, imarla ilgili. Bunu halletmem için kardeşim bana müdürlük verdi" diye konuştu.
"OYUNLA İLGİLİ BİLGİM VE İLGİM YOK"
Ben Çiftlik Bank sitesi ve oyunuyla ilgili hiçbir ilgi ve bilgiye sahip olmadığını da kaydeden Fatih Aydın, "Siteye ilişkin hiçbir faaliyette bulunmadım, oyun oynattırmadım, kazanç sağlamadım. Ben sadece kendi aracımla kardeşimin işçisi olarak çalıştım ve maaş aldım" dedi. Mahkeme hakimi de sistem üzerinden kendisinin kazanç sağlayıp sağlamadığını sorunca Fatih Aydın, "Uruguay'a gittiğimde kardeşim bana bir araba hediye etmişti. Onu da zaten Uruguay aldı" ifadesini kullandı.
"KARDEŞİMİN TEK BAŞINA SİTEYİ KURMASI İMKANSIZ"
"Çiftlik Bank ismini kesinlikle ben kullanmadım, kimseye de kullanması için, oyun oynaması için öneride bulunmadım" diyerek hakkındaki suçlamaları reddeden Aydın, şarküterinin 3 katlı bir binadan oluştuğunu ve kapısında Çiftlik Bank yazdığını söyledi. Alt katların şarküteri, üst kat ofis olarak kullanıldığını söyleyen Aydın, "Orada yazılımcı ve sosyal medya menajeri çalışıyordu. Kardeşimin siteyi tek başına kurması imkansız. Başka bir arkadaşından destek aldığını söylemişti, bu işe kendisi başladı" dedi.
YAKALAMASI KALKTI
Davayla ilgili 'bank' ibaresinin kullanılması noktasında da konuşan Aydın, "O dönem 'bank ibaresini kullamazsınız' diyerek belediyeden görevliler. Böyle bir olay hatırlıyorum" diye konuştu. Bu ifadelerin ardından mahkeme sanık Fatih Aydın hakkındaki yakalama kararını kaldırdı.
TUTUKLANDI
Savcılıktan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Fatih Aydın, Hakimlikteki sorgusunda kardeşinin kurmuş olduğu şirketlerden birinde bir dönem nakliyecilik yaptığını belirterek 'Daha sonra kardeşim Kıbrıs'ta şirket açmak için işlem yaptı. Bu şirketi kurmak için ikinci isme gerek vardı. Bana formaliteden kağıt üstünde ortaklık teklif etti. Ben de formaliteden ortak oldum. Kabul ettim ancak şirketler üzerinden herhangi bir işlem yapmadım. Bana hisse verdiği şirketin banka hesaplarındaki para giriş çıkışlarından haberim yoktur. Ben Çiftlik Bankın oyun işlerinin hiçbir aşamasında bulunmadım. Bitcoin makinalarının akıbetiyle ilgili kardeşimin söylemleri sonucunda bilgi edindim. Herhangi bir alakam yoktur' sözlerini sarfetti.
Hakimlikteki sorgusunun ardından Fatih Aydın, şüphelinin suça konu şirketlerdeki üst düzey pozisyonu, şüpheli ifadeleri, diğer şüpheli Mehmet Aydın'la olan ortaklıkları ve tüm dosya kapsamında şüphelinin üzerine atılı suçları işlediğine ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu gerekçeleriyle 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı', 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından tutuklandı.Son dakika: Çiftlik Bank soruşturmasında önemli gelişme! İki numaralı sanık Fatih Aydın'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Son dakika haberi: Çiftlik Bank soruşturmasında önemli gelişme! Fatih Aydın 5 saatin ardından... Son dakika haberleri: Çiftlik Bank davasında yeni gelişme! 2 numaralı sanık Fatih Aydın Türkiye’ye getirildi