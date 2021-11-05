Kardeşini 17 yaşında teröre kurban vermiş! İşte İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın ağır hakaret ettiği şehit yakınının ifadesi

Gümren ifadesinde "Ben Gözer köyünde ikamet etmekteyim. Daha önce Meral Akşener isimli İYİ Parti Genel Başkanı'na medya üzerinden hakaret ettiğimden dolayı ceza almıştım. Bugün Bingöl'e ziyarete geleceğimi öğrendiğim için Bingöl merkeze geldim. Genç Caddesi üzerinde Meral Akşener'in aracından indiğini gördüm. Etrafı kalabalıktı. Yakınlaşıp kaldırımın üzerinde yüksek sesle bağırarak 'Siz bu kadının neyini kutluyorsunuz? Teröristler benim 17 yaşındaki kardeşimi parça parça ederken siyasi liderli ile kahvaltıya gitmek isterken beni mahkemeye verdi ve ben yargılanmadan mahkeme sonuçlandı.

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Hani bunlar Türk yargısına güvenmiyorlardı? Beni yargılayıp haberim yokken suçlu buldular. Bu kadın halkına dava açıp utanmadan bir de gelip oy istiyor. Hani 15 Temmuz'da başkan olacağım diyordu' diye bağırdıktan sonra tanımadığım ve kalabalık içerisinde yüzünde beyaz sağlık maskeli ceketinin yaka kısmında İYİ Parti rozeti olarak boynumdan tuttu. Kulağıma 'Sen yazmışsın ve senin bacını…' dedikten sonra benim sağ ayağıma tekmeyle iki defa vurduktan sonra beni oradakiler linç etmesin diyerek çektiler. Beni darp edip hakaret eden şahıs oradan kaçtı. Ben bu olayı gerçekleştirirken şahsa hakarette bulunmadım. Bu olayla ilgili davacı ve şikayetçiyim" dedi.

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