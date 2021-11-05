Kardeşini 17 yaşında teröre kurban vermiş! İşte İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın ağır hakaret ettiği şehit yakınının ifadesi

Bingöl'de bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'Burası Kürdistan' skandalı nedeniyle vatandaşlardan tepki geldi. Bir vatandaş Akşener'e tepkisini dile getirirken İYİ Partili Lütfü Türkkan yeni bir skandala daha imza attı. Türkkan, vatandaşın boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Parti yöneticileri ve milletvekilleriyle kente gelen Meral Akşener, Genç Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Saat kulesi önünde halk oyunları ekibinin gösterisini izleyen Akşener, sorun ve taleplerini dinlediği esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
TÜRKKAN VATANDAŞA HAKARET ETTİ
Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye küfretti. Polis ekiplerine Türkkan'ın kendisine küfrettiğini söyleyen tepkili vatandaş, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı. Türkkan'ın bu ağır hakareti bugünün ana gündem maddesi olurken, sosyal medyada da konuyla ilgili olarak birçok paylaşım yapıldı ve Türkkan'a tepki gösterildi.
17 YAŞINDAKİ KARDEŞİ 1997'DE ŞEHİT OLMUŞ
İYİ Partili Türkkan'ın küfrettiği Tahir Gümren'in terör mağduru olduğu öğrenildi. Gümren'in 17 yaşındaki kardeşi İsa'nın 1997 yılında Bingöl'de PKK ile yaşanan bir çatışmada örgüt tarafından atılan havan topu ile şehit olduğu öğrenildi. Tahir Gümren kendisine hakarette bulunan Lütfü Türkkan hakkında şikayetçi oldu. Tahir Gümren'in verdiği ifadeye SABAH ulaştı.
Gümren ifadesinde "Ben Gözer köyünde ikamet etmekteyim. Daha önce Meral Akşener isimli İYİ Parti Genel Başkanı'na medya üzerinden hakaret ettiğimden dolayı ceza almıştım. Bugün Bingöl'e ziyarete geleceğimi öğrendiğim için Bingöl merkeze geldim. Genç Caddesi üzerinde Meral Akşener'in aracından indiğini gördüm. Etrafı kalabalıktı. Yakınlaşıp kaldırımın üzerinde yüksek sesle bağırarak 'Siz bu kadının neyini kutluyorsunuz? Teröristler benim 17 yaşındaki kardeşimi parça parça ederken siyasi liderli ile kahvaltıya gitmek isterken beni mahkemeye verdi ve ben yargılanmadan mahkeme sonuçlandı.
İYİ Parti'den yeni skandal! Lütfü Türkkan şehit yakınına küfür etti | Video
Hani bunlar Türk yargısına güvenmiyorlardı? Beni yargılayıp haberim yokken suçlu buldular. Bu kadın halkına dava açıp utanmadan bir de gelip oy istiyor. Hani 15 Temmuz'da başkan olacağım diyordu' diye bağırdıktan sonra tanımadığım ve kalabalık içerisinde yüzünde beyaz sağlık maskeli ceketinin yaka kısmında İYİ Parti rozeti olarak boynumdan tuttu. Kulağıma 'Sen yazmışsın ve senin bacını…' dedikten sonra benim sağ ayağıma tekmeyle iki defa vurduktan sonra beni oradakiler linç etmesin diyerek çektiler. Beni darp edip hakaret eden şahıs oradan kaçtı. Ben bu olayı gerçekleştirirken şahsa hakarette bulunmadım. Bu olayla ilgili davacı ve şikayetçiyim" dedi.İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfür skandalına tepkiler çığ gibi! AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir İYİ Parti'den yeni skandal! Lütfü Türkkan şehit yakınına küfür etti