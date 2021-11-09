Akşener'den şehit ağabeyine çirkin sözler: "Özür dilemek yerine iftiraya devam ediyorlar"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın hakaretlerine maruz kalan Bingöllü şehit ağabeyi Tahir Gümren hakkında iddialarda bulunarak Bingöl'de provokasyon yaptığını savundu.
AKŞENER "PORNOGRAFİK YAZILARI VAR, YAVŞAK YAVŞAK YAZILARI VAR " DEDİ
Akşener bununla da yetinmedi grup toplantısında isim vermeden Gümren için "Her dükkanın kapısında porno sitesi gezenlere oralarda yavşak yavşak konuşanlara, yazı yazanlara provokasyon yaptırabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Gümren'in pornografik paylaşımları olduğunu belirterek şehit ağabeyine küfür eden Türkkan'ı bu şekilde korumaya çalışan Akşener'e tepki gecikmedi.
AK PARTİ BİNGÖL İL BAŞKANI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
AK Parti Bingöl İl Başkanı Haşim Sağlar, Akşener'in grup toplantısında Gümren için pornografik paylaşımları olduğu iddiası sonrasında Tahir Gümren ile görüşerek paylaşımlarını sorduğunu açıkladı. Sağlar resmi Twitter hesabından "Şehit abisi Tahir Gümren ile görüştüm, bana aktardığını size iletiyorum" diyerek Gümren'in sözlerini paylaştı.
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"O TWİTTER ADRESİYLE BENİM HİÇBİR İLGİM YOKTUR!"
Tahir Gümren Akşener'in sözleri üzerine Twitter adresi olduğu iddia edilen paylaşımlarla ilgili şunları söyledi: "Benim adımla bir twitter adresi açılmış, bu adresin varlığını bile bugün öğrendim, o adresle benim hiçbir ilgim yoktur, ayıptır artık, özür dilemek yerine bana aileme namusuma iftira atmaya devam ediyorlar."