Akşener'den şehit ağabeyine çirkin sözler: "Özür dilemek yerine iftiraya devam ediyorlar"

"O TWİTTER ADRESİYLE BENİM HİÇBİR İLGİM YOKTUR!"

Tahir Gümren Akşener'in sözleri üzerine Twitter adresi olduğu iddia edilen paylaşımlarla ilgili şunları söyledi: "Benim adımla bir twitter adresi açılmış, bu adresin varlığını bile bugün öğrendim, o adresle benim hiçbir ilgim yoktur, ayıptır artık, özür dilemek yerine bana aileme namusuma iftira atmaya devam ediyorlar."