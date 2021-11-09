Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Akşener'den şehit ağabeyine çirkin sözler: "Özür dilemek yerine iftiraya devam ediyorlar"
Giriş Tarihi: 9.11.2021 14:56 Son Güncelleme: 9.11.2021 14:58

Akşener'den şehit ağabeyine çirkin sözler: "Özür dilemek yerine iftiraya devam ediyorlar"

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Akşener’den şehit ağabeyine çirkin sözler: Özür dilemek yerine iftiraya devam ediyorlar
Sesli dinlemek için tıklayınız.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında şehit ağabeyi Tahir Gümren’e küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan’ı korumak adına isim vermeden Bingöllü Tahir Gümren için “Porno sitesi gezenlere, oralarda yavşak yavşak konuşanlara, yazı yazanlara provokasyon yaptırabilirsiniz!” ifadelerini kullandı. AK Parti Bingöl İl Başkanı Haşim Sağlar, Akşener’in grup toplantısında Gümren için pornografik paylaşımları olduğu iddiası sonrasında Tahir Gümren ile görüştü. Tahir Gürmen Akşener’in sözleri sonrasında “Benim adımla bir twitter adresi açılmış, bu adresin varlığını bile bugün öğrendim, o adresle benim hiçbir ilgim yoktur, ayıptır artık, özür dilemek yerine bana, aileme, namusuma iftira atmaya devam ediyorlar” dedi...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın hakaretlerine maruz kalan Bingöllü şehit ağabeyi Tahir Gümren hakkında iddialarda bulunarak Bingöl'de provokasyon yaptığını savundu.



AKŞENER "PORNOGRAFİK YAZILARI VAR, YAVŞAK YAVŞAK YAZILARI VAR " DEDİ

Akşener bununla da yetinmedi grup toplantısında isim vermeden Gümren için "Her dükkanın kapısında porno sitesi gezenlere oralarda yavşak yavşak konuşanlara, yazı yazanlara provokasyon yaptırabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Gümren'in pornografik paylaşımları olduğunu belirterek şehit ağabeyine küfür eden Türkkan'ı bu şekilde korumaya çalışan Akşener'e tepki gecikmedi.

AK PARTİ BİNGÖL İL BAŞKANI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

AK Parti Bingöl İl Başkanı Haşim Sağlar, Akşener'in grup toplantısında Gümren için pornografik paylaşımları olduğu iddiası sonrasında Tahir Gümren ile görüşerek paylaşımlarını sorduğunu açıkladı. Sağlar resmi Twitter hesabından "Şehit abisi Tahir Gümren ile görüştüm, bana aktardığını size iletiyorum" diyerek Gümren'in sözlerini paylaştı.

Önce boynuna sarıldı, sonra şehit yakınına küfretti! İYİ Partili Türkkan'dan skandal hareket | Video

"O TWİTTER ADRESİYLE BENİM HİÇBİR İLGİM YOKTUR!"

Tahir Gümren Akşener'in sözleri üzerine Twitter adresi olduğu iddia edilen paylaşımlarla ilgili şunları söyledi: "Benim adımla bir twitter adresi açılmış, bu adresin varlığını bile bugün öğrendim, o adresle benim hiçbir ilgim yoktur, ayıptır artık, özür dilemek yerine bana aileme namusuma iftira atmaya devam ediyorlar."

ARKADAŞINA GÖNDER
Akşener'den şehit ağabeyine çirkin sözler: "Özür dilemek yerine iftiraya devam ediyorlar"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA