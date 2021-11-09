Şehit yakını harekete geçti! İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu

Şehidimizin diğer ağabeyi Abdullah Gümren Turgutlu'da yaşamaktadır. Biz de şehit ağabeyi ile bugün Turgutlu Adliyesi'nde İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunduk. Türkkan'ın grup başkan vekilliğinden el çektirilmesi yetmez, milletvekilliğinden de istifa etmesi gerekli" ifadelerini kullandı.