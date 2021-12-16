Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den asgari ücret açıklaması

İşçi ve işveren taraflarının olağanüstü anlayışlı tavırlarının, emeğin korunması ve üretimin devamlılığı açısından önemli bir sorumluluğun göstergesi olduğu kadar sosyal dayanışmanın, sosyal barışın sürdürülmesine de sağlayan bir etki yaptığını vurgulayan Bilgin, kendilerine bu tutum ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

"YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE ARTIŞ YAPILDI"

Asgari ücretin, çalışma hayatının üçlü sacayağı olan işçi, işveren ve devletin ortak mutabakatıyla belirlendiğine işaret eden Bilgin, net asgari ücrette bir önceki yıla göre yüzde 50'nin üzerinde artış yapıldığını bildirdi.