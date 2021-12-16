SON DAKİKA: Asgari ücret 2022 zammı için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Asgari ücret zammı 2022 ne kadar oldu?' sorusunun yanıtını saat 15.00'te yapacağı açıklama ile verecek. Başkan Erdoğan'ın açıklaması öncesi işçi, işveren ve hükümet tarafından oluşan Asgari Ücret Komisyonu son toplantısını gerçekleştirdi. Asgari ücret zammı için yüzde 40 oranının üzeri konuşuluyor. Hükümetten yapılan son dakika asgari ücret açıklamalarında, enflasyon vurgusu yapılarak işçinin, enflasyona karşı korunacağı defalarca bildirildi. Asgari ücret 2022 i.çin en düşük 4 bin TL rakamı telaffuz ediliyor. Asgari ücret maaş alanların gözü kulağı Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrilmiş durumda. İşte 'Asgari ücret 2022 ne kadar olacak?' sorusunun yanıtı ve asgari ücret zammı ile ilgili son dakika haberinin detayları...