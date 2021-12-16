SON DAKİKA HABERİ: BAŞKAN ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET 2022 AÇIKLAMASINI YAPIYOR
Başkan Erdoğan, asgari ücret 2022 açıklamasını yapıyor. Erdoğan'ın son dakika asgari ücret zammı açıklaması şöyle:
Bilindiği gibi bir sonraki yılın asgari ücreti her yılın Aralık ayında bakanlığımızın nezaretinde çalışan ve işverenler tarafından belirlenmelidir. Önümüzdeki yılın Aralık ayında yine işçi ve işveren bir araya gelecek ve yeni zammı belirleyecek. Bugünkü toplantılarla nihai karar verildi. 4 bin TL'nin üzerinde olması gerektiği yönünde komisyon kararı bildirildi.