Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Asgari Ücret 2022 zammını açıklıyor! Asgari ücret 2022 zam oranı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 16.12.2021 15:29 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 15:33

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Asgari Ücret 2022 zammını açıklıyor! Asgari ücret 2022 zam oranı ne kadar olacak?

Asgari ücret 2022 için gözler Başkan Erdoğan'ın yapacağı son dakika açıklamasına çevrildi. Asgari ücret zammı için komisyon bir araya geldi ve son pazarlıkları yapıyor. Toplantı sırasında 'Asgari ücret 2022 ne kadar oldu?' sorusu milyonlar tarafından merakla araştırılıyor. Asgari ücret maaşı ile geçimini sürdüren vatandaşların merakla beklediği açıklama Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından saat 15.00'te yapılacak. Asgari ücret zam oranının yüzde 40'ları aşacağı belirtiliyor. Asgari ücret 2022 için en düşük 4 bin TL telaffuz ediliyor. İşte asgari ücret zammı 2022 ile ilgili son dakika haberi ve tüm detaylar...

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Asgari Ücret 2022 zammını açıklıyor! Asgari ücret 2022 zam oranı ne kadar olacak?

SON DAKİKA: Asgari ücret 2022 zammı için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Asgari ücret zammı 2022 ne kadar oldu?' sorusunun yanıtını saat 15.00'te yapacağı açıklama ile verecek. Başkan Erdoğan'ın açıklaması öncesi işçi, işveren ve hükümet tarafından oluşan Asgari Ücret Komisyonu son toplantısını gerçekleştirdi. Asgari ücret zammı için yüzde 40 oranının üzeri konuşuluyor. Hükümetten yapılan son dakika asgari ücret açıklamalarında, enflasyon vurgusu yapılarak işçinin, enflasyona karşı korunacağı defalarca bildirildi. Asgari ücret 2022 i.çin en düşük 4 bin TL rakamı telaffuz ediliyor. Asgari ücret maaş alanların gözü kulağı Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrilmiş durumda. İşte 'Asgari ücret 2022 ne kadar olacak?' sorusunun yanıtı ve asgari ücret zammı ile ilgili son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Asgari Ücret 2022 zammını açıklıyor! Asgari ücret 2022 zam oranı ne kadar olacak?

SON DAKİKA HABERİ: BAŞKAN ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET 2022 AÇIKLAMASINI YAPIYOR

Başkan Erdoğan, asgari ücret 2022 açıklamasını yapıyor. Erdoğan'ın son dakika asgari ücret zammı açıklaması şöyle:

Bilindiği gibi bir sonraki yılın asgari ücreti her yılın Aralık ayında bakanlığımızın nezaretinde çalışan ve işverenler tarafından belirlenmelidir. Önümüzdeki yılın Aralık ayında yine işçi ve işveren bir araya gelecek ve yeni zammı belirleyecek. Bugünkü toplantılarla nihai karar verildi. 4 bin TL'nin üzerinde olması gerektiği yönünde komisyon kararı bildirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Asgari Ücret 2022 zammını açıklıyor! Asgari ücret 2022 zam oranı ne kadar olacak?

ÇALIŞMA BAKANI VEDAT BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET 2022 AÇIKLAMASI

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, Asgari ücret 2022 zammı ile ilgili Külliye'de açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Sürece katkısı olan tüm kurul üyelerini, sendikalarımızı tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza Komisyon kararını takdim ettim. Sayın Cumhurbaşkanımızın manevi desteğini hissettik. Kendilerine saygılarımı sunuyorum." dedi.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Asgari Ücret 2022 zammını açıklıyor! Asgari ücret 2022 zam oranı ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret 2022 için artık dakikalar kaldı. Milyonların nefesini tutarak beklediği açıklamayı Başkan Erdoğan yapacak. Asgari ücre zammının yüzde 40'ın üzerinde olmasına kesin gözü ile bakılırken, asgari ücret 2022 zammı ile en düşük maaşın 4 bin TL'yi aşması bekleniyor.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Asgari Ücret 2022 zammını açıklıyor! Asgari ücret 2022 zam oranı ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN KOMİSYON TOPLANDI
2022 asgari ücreti zammı için işçi, işveren ve hükümet yetkilileri toplandı. Asgari Ücret Komisyonu 4'üncü toplantısında net bir rakam üzerinde uzlaştı. Asgari ücret zammı için verilen karar birazdan duyurulacak.

SON DAKİKA